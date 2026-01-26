1.3°C
Rewitalizacja dawnej fabryki Perun na Kamionku. Nowy etap

Publikacja: 26.01.2026 16:45

Inwestycja na terenie o powierzchni około 10 tys. mkw. posiada już prawomocne pozwolenie na budowę.

Foto: mat. pras.

Foto: mat. pras.

M.B.
Alides Polska sfinalizowała zakup historycznej fabryki Perun przy ul. Grochowskiej. Inwestor planuje budowę osiedla na 242 mieszkania oraz renowację zabytkowych hal przemysłowych, łącząc dziedzictwo Kamionka z nowoczesną zabudową mieszkaniową.

Spółka Alides Polska, będąca częścią belgijskiej grupy deweloperskiej, nabyła nieruchomość zlokalizowaną przy ul. Grochowskiej 301/305 w Warszawie. Sprzedającymi były podmioty Soho Development oraz Cordia Polska.

Nowy właściciel zrealizuje projekt we współpracy z prywatnym partnerem kapitałowym. Alides Polska działa na krajowym rynku nieruchomości od 2017 roku, posiadając w swoim portfolio między innymi tereny Stoczni Cesarskiej w Gdańsku.

Planowana zabudowa i funkcje kompleksu

Inwestycja na terenie o powierzchni około 10 tys. m2 posiada już prawomocne pozwolenie na budowę. Projekt zakłada powstanie siedmiu budynków mieszkalnych, w których znajdą się 242 lokale. Łączna powierzchnia mieszkalna wyniesie około 12 tysięcy metrów kwadratowych.

Projekt zakłada powstanie siedmiu budynków mieszkalnych, w których znajdą się 242 lokale

Foto: mat. pras.

Foto: mat. pras.

Koncepcja architektoniczna, przygotowana przez pracownię WWAA, obejmuje również:

  • adaptację i renowację zabytkowych hal przemysłowych,
  • ponad 2 tysiące metrów kwadratowych powierzchni handlowo-usługowej,
  • podziemny garaż z 212 miejscami postojowymi,
  • modernizację sąsiedniego skweru jako ogólnodostępnej przestrzeni publicznej.
Koncepcja architektoniczna, przygotowana przez pracownię WWAA

Foto: mat. pras.

Foto: mat. pras.

Lokalizacja i skomunikowanie inwestycji

Teren dawnej fabryki znajduje się na Kamionku, przy jednej z kluczowych arterii komunikacyjnych Warszawy. Dojazd do Śródmieścia zajmuje około 15 minut. W sąsiedztwie inwestycji położony jest Dworzec Warszawa Wschodnia oraz stacja metra Stadion Narodowy.

Dodatkowo plany miejskie przewidują budowę nowej stacji linii M3 przy ul. Mińskiej w odległości około 700 metrów od kompleksu. Układ urbanistyczny nowej inwestycji zostanie zorientowany wokół centralnego dziedzińca z ekspozycją na obiekty historyczne.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

