Rewitalizacja dawnej fabryki Perun na Kamionku. Nowy etap

Spółka Alides Polska, będąca częścią belgijskiej grupy deweloperskiej, nabyła nieruchomość zlokalizowaną przy ul. Grochowskiej 301/305 w Warszawie. Sprzedającymi były podmioty Soho Development oraz Cordia Polska.
Nowy właściciel zrealizuje projekt we współpracy z prywatnym partnerem kapitałowym. Alides Polska działa na krajowym rynku nieruchomości od 2017 roku, posiadając w swoim portfolio między innymi tereny Stoczni Cesarskiej w Gdańsku.
Inwestycja na terenie o powierzchni około 10 tys. m2 posiada już prawomocne pozwolenie na budowę. Projekt zakłada powstanie siedmiu budynków mieszkalnych, w których znajdą się 242 lokale. Łączna powierzchnia mieszkalna wyniesie około 12 tysięcy metrów kwadratowych.
Koncepcja architektoniczna, przygotowana przez pracownię WWAA, obejmuje również
Teren dawnej fabryki znajduje się na Kamionku, przy jednej z kluczowych arterii komunikacyjnych Warszawy. Dojazd do Śródmieścia zajmuje około 15 minut. W sąsiedztwie inwestycji położony jest Dworzec Warszawa Wschodnia oraz stacja metra Stadion Narodowy.
Dodatkowo plany miejskie przewidują budowę nowej stacji linii M3 przy ul. Mińskiej w odległości około 700 metrów od kompleksu. Układ urbanistyczny nowej inwestycji zostanie zorientowany wokół centralnego dziedzińca z ekspozycją na obiekty historyczne.