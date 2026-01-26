Rewitalizacja dawnej fabryki Perun na Kamionku. Nowy etap

Alides Polska sfinalizowała zakup historycznej fabryki Perun przy ul. Grochowskiej. Inwestor planuje budowę osiedla na 242 mieszkania oraz renowację zabytkowych hal przemysłowych, łącząc dziedzictwo Kamionka z nowoczesną zabudową mieszkaniową.



Spółka Alides Polska, będąca częścią belgijskiej grupy deweloperskiej, nabyła nieruchomość zlokalizowaną przy ul. Grochowskiej 301/305 w Warszawie. Sprzedającymi były podmioty Soho Development oraz Cordia Polska.

Nowy właściciel zrealizuje projekt we współpracy z prywatnym partnerem kapitałowym. Alides Polska działa na krajowym rynku nieruchomości od 2017 roku, posiadając w swoim portfolio między innymi tereny Stoczni Cesarskiej w Gdańsku.

Planowana zabudowa i funkcje kompleksu

Inwestycja na terenie o powierzchni około 10 tys. m2 posiada już prawomocne pozwolenie na budowę. Projekt zakłada powstanie siedmiu budynków mieszkalnych, w których znajdą się 242 lokale. Łączna powierzchnia mieszkalna wyniesie około 12 tysięcy metrów kwadratowych.