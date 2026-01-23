Kopali staw, znaleźli czaszkę prażubra. Zjawiskowe odkrycie z mazowieckiej wsi trafiło do warszawskiego muzeum

Prehistoryczny gigant z epoki lodowcowej

Wstępne ekspertyzy przeprowadzone po zabezpieczeniu obiektu nie pozostawiły złudzeń, że mamy do czynienia ze szczątkami żubra stepowego, znanego nauce jako Bison priscus. Ten majestatyczny zwierz osiągał znacznie większe rozmiary niż dzisiejsze żubry europejskie. Szacuje się, że dorosłe osobniki mogły ważyć nawet półtorej tony i mierzyć dwa metry w kłębie, a ich potężne rogi posiadały rozpiętość dochodzącą do metra.

Znaleziona pod Płockiem czaszka pochodzi od zwierzęcia, które przemierzało te tereny prawdopodobnie od piętnastu do dwudziestu tysięcy lat temu.

Wizyta w stolicy i oficjalne przekazanie daru

Gdy emocje związane z samym momentem odkrycia nieco opadły, panowie Arkadiusz Ruszkowski, Jan Kozłowski oraz Błażej Lewandowski podjęli kolejny ważny krok, udając się osobiście do Warszawy. W siedzibie Muzeum Ziemi PAN przekazali swój cenny dar na ręce specjalistów, wzbogacając tym samym narodową kolekcję paleontologiczną.

Muzealnicy nie kryli uznania dla postawy znalazców, podkreślając, że takie zachowanie powinno być wzorem dla każdego, kto podczas prac budowlanych natrafi na ślady dawnego życia. Zamiast stać się prywatną dekoracją w domowym salonie, czaszka żubra stepowego zyskała status zabytku naukowego, który będzie dostępny dla badaczy i przyszłych pokoleń zwiedzających.

Specjaliści z Muzeum Ziemi zaznaczyli, że bez ich interwencji i zaufania do instytucji, tak kruchy obiekt mógłby ulec bezpowrotnej degradacji w niewłaściwych warunkach domowych.

Długa droga na muzealną wystawę

Mimo że znalezisko już znajduje się w rękach fachowców, minie jeszcze sporo czasu, zanim publiczność będzie mogła podziwiać je w gablotach. Obecnie kość przechodzi przez kluczowy i niezwykle delikatny proces konserwacji, który odbywa się w kontrolowanych warunkach piwnicznych, z dala od światła i nagłych zmian temperatury. Chodzi o to, by materiał kostny wysychał bardzo powoli, co zapobiega jego pękaniu i kruszeniu się pod wpływem gwałtownej utraty wilgoci. Cała procedura może potrwać nawet kilka miesięcy.