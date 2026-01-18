Muszla koncertowa w Parku Skaryszewskim odzyska blask. Znamy szczegóły modernizacji amfiteatru

W 2017 roku Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe oficjalnie zrezygnowało z dzierżawy obiektu, argumentując swoją decyzję troską o bezpieczeństwo wykonawców oraz publiczności.

Przez długi czas wokół zamknięcia muszli narastały liczne legendy i plotki, sugerujące rzekome protesty okolicznych mieszkańców przeciwko hałasowi czy restrykcyjne przepisy dotyczące ochrony ptaków zamieszkujących park. Przedstawiciele urzędu oraz administratorzy obiektu konsekwentnie jednak prostowali te doniesienia, podkreślając, że jedyną i wyłączną przyczyną wyłączenia amfiteatru z użytkowania był jego fatalny stan techniczny, który zagrażał zdrowiu i życiu przebywających tam osób.

Lata oczekiwania i finansowy pat

Jeszcze w sierpniu 2022 roku wizja odnowienia amfiteatru wydawała się niezwykle odległa, ponieważ Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe informował wprost o całkowitym braku funduszy na przeprowadzenie niezbędnego remontu.

Sytuację komplikował fakt, że Park Skaryszewski jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków, co wymuszało na urzędnikach konieczność prowadzenia skomplikowanych i długotrwałych uzgodnień z konserwatorem. W tym czasie mieszkańcy wielokrotnie apelowali o ratunek dla muszli, wspominając z sentymentem potańcówki oraz koncerty jazzowe, które budowały tożsamość tego miejsca.

Przez cztery lata od ostatniego koncertu obiekt pozostawał martwy, a bariery odgradzające sypiącą się konstrukcję stały się stałym elementem krajobrazu parku. Rosnące koszty materiałów budowlanych oraz brak wsparcia z budżetu ogólnomiejskiego sprawiały, że modernizacja wydawała się niemożliwa do zrealizowania bez zewnętrznego zastrzyku gotówki. Dopiero początek 2026 roku przyniósł upragniony przełom w tej sprawie, kończąc wieloletni okres niepewności i zapoczątkowując fazę realnego planowania.

Koncepcja Nowej Muszli

Zaprezentowana koncepcja modernizacji to efekt żmudnych negocjacji i porozumienia wypracowanego ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków, które pozwoliło na wprowadzenie śmiałych zmian w zabytkowej tkance parku. Najważniejszą nowością, która całkowicie odmieni komfort korzystania z amfiteatru, jest budowa nowoczesnego, zadaszonego przykrycia nad widownią. Dzięki temu rozwiązaniu, które widać na najnowszych wizualizacjach, wydarzenia kulturalne będą mogły odbywać się bez względu na opady deszczu, co wcześniej było głównym ograniczeniem dla organizatorów i widzów.

Projekt zakłada również stworzenie lokalu usługowego zintegrowanego z bryłą amfiteatru, co ma na celu ożywienie tej części parku również poza godzinami zaplanowanych występów. Nowoczesna kawiarnia lub punkt gastronomiczny sprawią, że miejsce to stanie się stałym punktem spotkań spacerowiczów, co dodatkowo zwiększy bezpieczeństwo i zapobiegnie aktom wandalizmu. Wizualizacje pokazują harmonijne połączenie historycznego, betonowego łuku muszli z lekką i dynamiczną konstrukcją dachu oraz nowymi, uporządkowanymi siedziskami dla publiczności.

Harmonogram i budżet inwestycji

Koszt tej kompleksowej transformacji oszacowano na ok. 6 mln zł, co stanowi kwotę pozwalającą na przeprowadzenie gruntownego remontu i wprowadzenie wszystkich zaplanowanych udogodnień. Burmistrz Tomasz Kucharski potwierdził, że pieniądze te posłużą do przywrócenia temu wyjątkowemu obiektowi jego dawnej funkcji społecznej i kulturalnej. Proces inwestycyjny rusza natychmiast, a odpowiedzialny za niego Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Praga-Południe ma ściśle określony plan działania na nadchodzące miesiące.

Zgodnie z oficjalnym komunikatem, jeszcze w pierwszym kwartale 2026 roku planowane jest ogłoszenie postępowania na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej inwestycji. Jest to kluczowy krok, który pozwoli na uszczegółowienie koncepcji architektonicznej i sprawne przejście do fazy robót budowlanych w terenie. Wyłonienie projektanta w tak krótkim terminie daje nadzieję, że ciężki sprzęt budowlany pojawi się w sercu parku szybciej, niż spodziewali się tego najwięksi optymiści.