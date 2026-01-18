-6.7°C
Życie Warszawy
Muszla koncertowa w Parku Skaryszewskim odzyska blask. Znamy szczegóły modernizacji amfiteatru

Publikacja: 18.01.2026 08:15

Najważniejszą nowością, która całkowicie odmieni komfort korzystania z amfiteatru, jest budowa nowoczesnego, zadaszonego przykrycia nad widownią.

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Po latach degradacji i ciszy, kultowy amfiteatr w „Skaryszaku” doczeka się drugiego życia. Władze Pragi-Południe ogłosiły przełomowy plan modernizacji obiektu, który zyska nowoczesne zadaszenie i lokal usługowy.

Przez niemal dekadę mieszkańcy Warszawy z rosnącym smutkiem obserwowali jak muszla koncertowa w Parku Skaryszewskim, która niegdyś stanowiła serce kulturalne dzielnicy, niszczała. Dziś karta się odwraca, a konkretne deklaracje urzędników oraz zabezpieczone fundusze dają gwarancję, że nadchodzące sezony letnie znów wypełnią tę przestrzeń muzyką i gwarem rozmów.

Od centrum kultury do zamkniętej ruiny

Lata świetności amfiteatru w Parku Skaryszewskim dla wielu warszawiaków pozostają jedynie mglistym wspomnieniem, ponieważ ostatnie wydarzenie artystyczne odbyło się na tej scenie w 2018 roku. Już wtedy organizatorzy imprez musieli mierzyć się z dramatycznym stanem obiektu, własnoręcznie uprzątając kawałki pokruszonego tynku ze sceny, by artyści mogli wystąpić w bezpiecznych warunkach.

Proces degradacji postępował błyskawicznie, a z każdym kolejnym rokiem ze ścian odpadało coraz więcej elementów elewacji, metalowe elementy ławek bezpowrotnie niszczyła rdza, a widownia zarastała dziką roślinnością i chwastami.

6 mln zł

ma kosztować remont i przebudowa amfiteatru w Parku Skaryszewskim

W 2017 roku Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe oficjalnie zrezygnowało z dzierżawy obiektu, argumentując swoją decyzję troską o bezpieczeństwo wykonawców oraz publiczności.

Przez długi czas wokół zamknięcia muszli narastały liczne legendy i plotki, sugerujące rzekome protesty okolicznych mieszkańców przeciwko hałasowi czy restrykcyjne przepisy dotyczące ochrony ptaków zamieszkujących park. Przedstawiciele urzędu oraz administratorzy obiektu konsekwentnie jednak prostowali te doniesienia, podkreślając, że jedyną i wyłączną przyczyną wyłączenia amfiteatru z użytkowania był jego fatalny stan techniczny, który zagrażał zdrowiu i życiu przebywających tam osób.

Muszla Koncertowa przed remontem

Foto: mat. pras.

Lata oczekiwania i finansowy pat

Jeszcze w sierpniu 2022 roku wizja odnowienia amfiteatru wydawała się niezwykle odległa, ponieważ Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe informował wprost o całkowitym braku funduszy na przeprowadzenie niezbędnego remontu.

W 2017 roku Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe oficjalnie zrezygnowało z dzierżawy obiektu

Sytuację komplikował fakt, że Park Skaryszewski jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków, co wymuszało na urzędnikach konieczność prowadzenia skomplikowanych i długotrwałych uzgodnień z konserwatorem. W tym czasie mieszkańcy wielokrotnie apelowali o ratunek dla muszli, wspominając z sentymentem potańcówki oraz koncerty jazzowe, które budowały tożsamość tego miejsca.

Przez cztery lata od ostatniego koncertu obiekt pozostawał martwy, a bariery odgradzające sypiącą się konstrukcję stały się stałym elementem krajobrazu parku. Rosnące koszty materiałów budowlanych oraz brak wsparcia z budżetu ogólnomiejskiego sprawiały, że modernizacja wydawała się niemożliwa do zrealizowania bez zewnętrznego zastrzyku gotówki. Dopiero początek 2026 roku przyniósł upragniony przełom w tej sprawie, kończąc wieloletni okres niepewności i zapoczątkowując fazę realnego planowania.

