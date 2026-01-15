Domek Mauretański przejdzie renowację w 2026 roku

Od stylu flamandzkiego do romantycznego neogotyku

Architektura pawilonu ewoluowała wraz ze zmianami właścicieli i panujących mód. Pierwotnie wzniesiony w stylu sklasycyzowanego baroku flamandzkiego, składał się z prostokątnego korpusu i wyższej, okrągłej wieży. W latach 1824–1825, na zlecenie nowej właścicielki Anny Potockiej-Wąsowiczowej, obiekt został przebudowany przez Henryka Marconiego.

Piętnaście lat po wojnie budynek wciąż nosił na sobie ślady powstańczych walk. Domek Mauretański uwiecznił w tym okresie Leopold Pytko Foto: Leopold Pytko

To właśnie wtedy budynek zyskał cechy neogotyckie oraz orientalne i zaczął być określany mianem Domku Mauretańskiego. Uznaje się go za jeden z pierwszych w Polsce przykładów architektury romantycznej o niesymetrycznym i malowniczym układzie bryły. W połowie XIX wieku posiadłość trafiła w ręce Franciszka Szustera, a w latach 1890–1944 w budynku mieścił się warsztat powroźniczy. Choć obiekt został znacznie zniszczony podczas powstania warszawskiego, odrestaurowano go w latach 1960–1963.

Domek Mauretański odrestaurowano w latach 1960–1963. Jego świeże oblicze uwiecznił w 1965 roku Leopold Pytko. Foto: Leopold Pytko

Zakres zaplanowanych prac budowlanych w 2026 roku

Współczesna renowacja, której rozpoczęcie zaplanowano na 2026 rok, ma na celu zabezpieczenie tej unikalnej struktury. Dokumentacja projektowa, zatwierdzona w grudniu 2025 roku, przewiduje szereg specjalistycznych działań:

remont więźby dachowej oraz wymiana pokrycia z gontu drewnianego,

wymiana obróbek blacharskich,

renowacja tynków wewnętrznych i naprawa elewacji zewnętrznej wraz z usunięciem graffiti,

konserwacja stolarki okiennej i wymiana przeszkleń na parterze,

montaż nowoczesnych osłon ze szkła hartowanego na konstrukcji ze stali kwasoodpornej.

Zastosowanie szklanych ekranów od strony ulicy Puławskiej ma chronić zabytek przed zanieczyszczeniami komunikacyjnymi i błotem, nie przesłaniając jednocześnie jego historycznej formy.

Rewitalizacja historycznych pawilonów parkowych - Domku Mauretańskiegi i Gołębnika - ma służyć nie tylko estetyce, ale przede wszystkim zachowaniu tożsamości dzielnicy Foto: mat. pras.

Ochrona zabytków jako element strategii dzielnicy

Remont Domku Mauretańskiego wpisuje się w szerszy plan ochrony mokotowskich zabytków. Krzysztof Skolimowski, zastępca burmistrza Mokotowa, podkreśla, że dbałość o takie obiekty to proces złożony i kosztowny, wymagający ścisłej współpracy ze służbami konserwatorskimi. Działania te korelują z niedawnym odnowieniem wieży Gołębnika, na który przeznaczono ponad 820 tys. zł.

Przedstawiciele samorządu zaznaczają, że rewitalizacja historycznych pawilonów parkowych ma służyć nie tylko estetyce, ale przede wszystkim zachowaniu tożsamości dzielnicy dla przyszłych pokoleń. Apelują jednocześnie o wspólne dbanie o odnowione mury, które ze względu na swoją lokalizację są szczególnie narażone na akty wandalizmu.