Alarm na Mazowszu po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej

W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez drony, Komendant Wojewódzki Policji w Radomiu ogłosił alarm dla jednostek garnizonu mazowieckiego. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że wszystkie zagrażające obiekty zostały zneutralizowane.



Trwają intensywne działania służb, które poszukują i zabezpieczają miejsca upadku fragmentów.

Instrukcje dla mieszkańców: Gdzie zgłaszać znaleziska i jak postępować?

Policja i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) apelują do mieszkańców Mazowsza, Podlasia i Lubelszczyzny o szczególną ostrożność. W przypadku odnalezienia fragmentów zestrzelonych dronów należy pod żadnym pozorem nie zbliżać się do nich, nie dotykać ani ich nie przenosić. Obiekty te mogą być niebezpieczne i muszą zostać sprawdzone przez patrole saperskie.

Każde znalezisko należy niezwłocznie zgłosić pod numer alarmowy 112 lub do najbliższej jednostki policji. Jak poinformowała policja, jeden z uszkodzonych dronów odnaleziono już w Czosnówce pod Białą Podlaską. Szybkie zgłoszenia pozwalają służbom na skuteczne zabezpieczenie terenu.

Zakończenie operacji lotniczej, utrudnienia w podróżach

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (RSZ) po godzinie ósmej rano poinformowało o zakończeniu operacji polskiego i sojuszniczego lotnictwa, jednak wojsko wciąż pozostaje w stanie pełnej gotowości.

Incydent wpłynął również na ruch lotniczy. Choć Lotnisko Chopina w Warszawie oraz porty lotnicze w Modlinie i Rzeszowie wznowiły normalną pracę, pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami. Lotnisko w Lublinie nadal jest wyłączone z funkcjonowania.