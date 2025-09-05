W Warszawie zakończył się remont centrum dla uchodźców wojennych, który zapewni lepsze warunki mieszkalne. Inwestycję zrealizowano dzięki współpracy władz stolicy, Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji oraz partnerów, w tym rządów Republiki Korei i Stanów Zjednoczonych.



Placówka, która działa od początku inwazji Rosji na Ukrainę, czyli od lutego 2022 roku, jest jednym z kluczowych punktów wsparcia dla uchodźców w stolicy. Została utworzona wspólnie przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy oraz Międzynarodową Organizację ds. Migracji (IOM) w Polsce. Ośrodek może zapewnić schronienie nawet 150 osobom. Obecnie przebywa w nim ponad sto osób, w tym szczególnie potrzebujące wsparcia kobiety z dziećmi oraz osoby z niepełnosprawnościami.

Szczegóły zrealizowanych prac remontowych

Przeprowadzony remont był możliwy dzięki finansowemu i rzeczowemu wsparciu rządu Republiki Korei, rządu Stanów Zjednoczonych, firmy IKEA Polska oraz polskiego oddziału IOM. Celem prac było stworzenie bezpiecznej i bardziej przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców. Zakres prac był szeroki i obejmował modernizację ośmiu łazienek znajdujących się na piętrach mieszkalnych. W ramach tych działań usunięto grzyb z sufitów, odmalowano pomieszczenia i dostosowano instalacje do obowiązujących norm sanitarnych. Dodatkowo, odświeżono te powierzchnie wewnątrz placówki, na których farba zaczęła się łuszczyć. Stare wykładziny biurowe usunięto, a w ich miejsce położono nową, wytrzymałą wykładzinę PVC, która jest łatwiejsza w konserwacji.

Wsparcie dla uchodźców na Mazowszu

Oddana do użytku placówka wpisuje się w szerszy system wsparcia dla uchodźców na Mazowszu. Według danych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, na terenie województwa działa obecnie 63 obiekty zakwaterowania tymczasowego dla uchodźców wojennych. Trzy z nich zostały uruchomione bezpośrednio przez Wojewodę Mazowieckiego. Pozostałe ośrodki są prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego na polecenie wojewody, co świadczy o skoordynowanym działaniu na poziomie regionalnym.