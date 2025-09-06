Remont stadionu RKS Marymont. Inwestycja może trafić do planu ogólnego miasta. Zielone światło dla modernizacji?

Długo wyczekiwana modernizacja historycznego stadionu RKS Marymont czeka na zielone światło. Losy inwestycji zależą teraz od formalnego wpisu do planu ogólnego Warszawy.



Po latach planów, konsultacji społecznych i prac koncepcyjnych, przyszłość rewitalizacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz stała się przedmiotem rozważań urzędników ze stołecznego ratusza. Pretekstem do tego była interpelacja radnego, która wymusiła na władzach miasta publiczne określenie swojego stanowiska w sprawie. Dokumenty ujawniają fakty, które decydują o tym, czy i na jakich warunkach modernizacja ruszy z miejsca.

Reklama Reklama

Nowa nadzieja dla Marymontu

Radny Piotr Wertenstein-Żuławski skierował do ratusza interpelację w sprawie uwzględnienia przyjętej koncepcji zagospodarowania terenu OSiR Żoliborz w projekcie planu ogólnego m.st. Warszawy. Jak podkreślał radny, ten wniosek jest finalnym krokiem po długim procesie prac i konsultacji społecznych, które doprowadziły do pozytywnego zaopiniowania koncepcji przez Radę Dzielnicy już 15 marca 2022 roku.

W odpowiedzi władz stolicy czytamy, że miasto jest obecnie na "końcowym etapie prac projektowych nad planem, przed skierowaniem projektu do formalnych uzgodnień i opiniowania". Równie istotna jest dalsza informacja: w ramach analizy wewnętrznych uwag z dzielnic, ratusz zweryfikuje możliwość uwzględnienia w planie koncepcji, której dotyczy wniosek radnego. W korespondencji wiceprezydent Kaznowska wskazała również na kluczowe warunki, od których zależy ostateczna decyzja – chodzi o zgodność z zagospodarowaniem terenu w otoczeniu oraz z wymogami prawnymi, w tym minimalnym udziałem powierzchni biologicznie czynnej.