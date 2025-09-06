Remont stadionu RKS Marymont. Inwestycja może trafić do planu ogólnego miasta. Zielone światło dla modernizacji?

Wizualizacja modernizacji stadionu RKS Marymont
Po latach planów, konsultacji społecznych i prac koncepcyjnych, przyszłość rewitalizacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz stała się przedmiotem rozważań urzędników ze stołecznego ratusza. Pretekstem do tego była interpelacja radnego, która wymusiła na władzach miasta publiczne określenie swojego stanowiska w sprawie. Dokumenty ujawniają fakty, które decydują o tym, czy i na jakich warunkach modernizacja ruszy z miejsca.
Radny Piotr Wertenstein-Żuławski skierował do ratusza interpelację w sprawie uwzględnienia przyjętej koncepcji zagospodarowania terenu OSiR Żoliborz w projekcie planu ogólnego m.st. Warszawy. Jak podkreślał radny, ten wniosek jest finalnym krokiem po długim procesie prac i konsultacji społecznych, które doprowadziły do pozytywnego zaopiniowania koncepcji przez Radę Dzielnicy już 15 marca 2022 roku.
W odpowiedzi władz stolicy czytamy, że miasto jest obecnie na "końcowym etapie prac projektowych nad planem, przed skierowaniem projektu do formalnych uzgodnień i opiniowania". Równie istotna jest dalsza informacja: w ramach analizy wewnętrznych uwag z dzielnic, ratusz zweryfikuje możliwość uwzględnienia w planie koncepcji, której dotyczy wniosek radnego. W korespondencji wiceprezydent Kaznowska wskazała również na kluczowe warunki, od których zależy ostateczna decyzja – chodzi o zgodność z zagospodarowaniem terenu w otoczeniu oraz z wymogami prawnymi, w tym minimalnym udziałem powierzchni biologicznie czynnej.
Wokół stadionu mają pojawić się tereny rekreacyjne
Wpisanie modernizacji stadionu do miejskiego dokumentu planistycznego może brzmieć jak techniczna formalność. W rzeczywistości jest to najważniejszy krok, który decyduje o całym projekcie. Plan ogólny to nowy, strategiczny dokument dla każdej gminy, który zyskał moc aktu prawa miejscowego, zastępując dotychczasowe studium. Zapewnia on prawną podstawę dla wszelkich inwestycji i jest nadrzędnym dokumentem, z którym muszą być zgodne wszystkie plany niższego szczebla.
Wpisanie modernizacji OSiR-u do planu ogólnego oznacza więc zielone światło dla całego przedsięwzięcia. Jest to warunek niezbędny do uchwalenia bardziej szczegółowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP), który precyzyjnie określi przeznaczenie terenu, linie zabudowy oraz warunki realizacji poszczególnych obiektów. Jeśli miasto pozytywnie zweryfikuje projekt i włączy go do planu ogólnego, de facto potwierdzi, że wizja zagospodarowania terenu przy Potockiej 1 jest zgodna z ogólną polityką przestrzenną Warszawy.
Historia OSiR Marymont sięga czasów przedwojennych, a modernizacja ma przywrócić mu dawny blask, jednocześnie dostosowując go do potrzeb XXI wieku. Koncepcja, pozytywnie zaopiniowana przez radę dzielnicy, ma charakter wieloetapowy.
Pierwszy etap, wyceniony na 85 milionów złotych, obejmuje:
• Kompleksową renowację głównego boiska piłkarskiego z nową, profesjonalną bieżnią lekkoatletyczną.
• Remont zabytkowych trybun z poszanowaniem ich historycznego charakteru.
• Modernizację bocznego boiska z zastosowaniem sztucznej nawierzchni.
• Budowę całorocznego skateparku ze ścianką wspinaczkową oraz nowego budynku biurowego z zapleczem odnowy biologicznej.
W dalszych planach jest również remont kortów tenisowych, torów łuczniczych oraz budowa nowej sali gimnastycznej dla pobliskiej szkoły i dużej hali sportowej z podziemnym parkingiem.
Dzięki interpelacji wiemy, że modernizacja OSiR Żoliborz jest na etapie kluczowej analizy planistycznej. Pomimo licznych wyzwań formalnych i finansowych, projekt ma silne poparcie. Zarówno rada dzielnicy, jak i radny miasta, aktywnie zabiegają o jego realizację. Włączenie go do prac nad planem ogólnym to najbardziej konkretny krok w stronę realizacji, jaki dotąd podjęto. Stanowi to solidną podstawę, by z optymizmem patrzeć na przyszłość inwestycji, której celem jest stworzenie nowoczesnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego dla całej Warszawy.