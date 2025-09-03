9 września Highline Warsaw otwiera swoje podwoje

Widok znad krawędzi na wysokości 230 metrów podczas zachodu słońca - to zdarzenie warte zapamiętania
Mieszkańcy Warszawy i turyści mają teraz szansę zobaczyć stolicę z zupełnie nowej perspektywy.
Na 53. piętrze wieżowca, na wysokości 310 metrów, powstał kompleks tarasów widokowych o powierzchni 1800 m². Oprócz zapierającego dech w piersiach widoku, na gości czekają multimedialne instalacje VR i AR, które przybliżą historię Warszawy. Na 49. piętrze znajduje się panoramiczny koktajl bar HighGarden, czynny przez cały tydzień.
Podróż na szczyt to już sama w sobie atrakcja, dzięki przeszklonej windzie, z której można podziwiać miasto w drodze na górę. Organizatorzy przewidują, że Highline Warsaw stanie się jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc w stolicy.
Bilety na pierwsze wejścia 9 września są już dostępne. Ceny to:
W cenie biletu zawarty jest dostęp do panoramicznego tarasu, HighGarden Rooftop Lounge oraz pokoju doświadczeń z filmami o historii Warszawy.