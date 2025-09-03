18.3°C
1015.2 hPa
Życie Warszawy

9 września Highline Warsaw otwiera swoje podwoje

Publikacja: 03.09.2025 10:20

Widok znad krawędzi na wysokości 230 metrów podczas zachodu słońca - to zdarzenie warte zapamiętania

Widok znad krawędzi na wysokości 230 metrów podczas zachodu słońca - to zdarzenie warte zapamiętania

Foto: mat. pras.

M.B.
Wielkie otwarcie już we wtorek 9 września! Highline Warsaw, nowa atrakcja turystyczna na szczycie Varso Tower – najwyższego budynku w Unii Europejskiej, właśnie rozpoczęła sprzedaż biletów.

Mieszkańcy Warszawy i turyści mają teraz szansę zobaczyć stolicę z zupełnie nowej perspektywy.

Niezwykłe widoki i atrakcje

Na 53. piętrze wieżowca, na wysokości 310 metrów, powstał kompleks tarasów widokowych o powierzchni 1800 m². Oprócz zapierającego dech w piersiach widoku, na gości czekają multimedialne instalacje VR i AR, które przybliżą historię Warszawy. Na 49. piętrze znajduje się panoramiczny koktajl bar HighGarden, czynny przez cały tydzień.

Podróż na szczyt to już sama w sobie atrakcja, dzięki przeszklonej windzie, z której można podziwiać miasto w drodze na górę. Organizatorzy przewidują, że Highline Warsaw stanie się jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc w stolicy.

Informacje praktyczne

Bilety na pierwsze wejścia 9 września są już dostępne. Ceny to:

Reklama
Reklama
  • 45 zł przy zakupie online
  • 70 zł w kasie na miejscu

W cenie biletu zawarty jest dostęp do panoramicznego tarasu, HighGarden Rooftop Lounge oraz pokoju doświadczeń z filmami o historii Warszawy.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Policjanci ukarali mandatem mężczyznę, który przekroczył prędkość o ponad 100 km/h
bezpieczeństwo

Policja przerwała jazdę z prędkością 227 km/h. Jest nagranie

Interpelacje składane przez radnego w urzędzie dzielnicy Ochota były dodatkowo opłacane z prywatnych
rady dzielnicowe

Radny aż nadto zaradny, czyli interpelacje za kasę

Przez ostatnie cztery edycje konkurs zyskał ogromną popularność wśród warszawiaków
plebiscyt

Ruszyło głosowanie w konkursie Perełki Warszawy 2025

Dzięki specjalnie oznaczonym kontenerom, ustawionym w różnych punktach miasta, do tej pory udało się
recykling

150 ton „odzieży drugiej szansy” zebrane. Sukces akcji MPO

Stacja Techniczno-Postojowa Metra Warszawskiego na Kabatach
Dni Transportu Publicznego 2025

Metro bez tajemnic. STP na Kabatach otwarta dla wszystkich

Głos może oddać każdy mieszkaniec województwa mazowieckiego – także dzieci
budżet obywatelski

Ostatnie dni głosowania na Mazowszu!

Lustro wody w Wiśle na odcinku warszawskim obniżyło się do niespotykanych wartości
rzeka

2 cm wody w Wiśle? Prognozy mówią, że stanie się to niedługo

Warszawscy policjanci zatrzymali czterech mężczyzn podejrzanych o oszustwa „na legendę"
Bezpieczeństwo

Warszawscy seniorzy oszukani „na legendę”

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama