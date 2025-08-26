Warszawa powinna ubiegać się o setki miliardów złotych reparacji wojennych? Apel do Trzaskowskiego

W kontekście niedawnej 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i zbliżającego się 1 września – 86. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, powraca temat reparacji wojennych dla Warszawy.



Wojciech Zabłocki, warszawski radny klubu PiS, wystosował do prezydenta Rafała Trzaskowskiego interpelację, w której domaga się podjęcia aktywnych działań na rzecz dochodzenia odszkodowań od Niemiec za zniszczenia II Wojny Światowej. Pismo radnego ponownie otwiera dyskusję na temat, czy władze stolicy powinny aktywnie zabiegać o zadośćuczynienie.

Interpelacja ta jest odpowiedzią na wcześniejszą, lakoniczną odpowiedź prezydenta Trzaskowskiego, który stwierdził, że samorząd nie ma kompetencji do dochodzenia reparacji od obcych państw. Radny Zabłocki wyraża zdziwienie i sprzeciw, zarzucając władzom miasta spóźnienie w odpowiedzi o ponad trzy miesiące. Podkreśla, że jest to rażące naruszenie przepisów prawa i zasad współpracy między organami.

Ruiny Warszawy po II Wojnie Światowej Foto: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Gigantyczne straty i odbudowa miasta

Niemal całkowite zniszczenie Warszawy w czasie II Wojny Światowej to fakt historyczny. Stolica Polski była miastem najbardziej poszkodowanym w Europie, a Niemcy celowo i metodycznie burzyli ją po stłumieniu Powstania Warszawskiego. Zgodnie z Raportem o stratach wojennych Warszawy z 2004 roku, przygotowanym z inicjatywy ówczesnego prezydenta miasta prof. Lecha Kaczyńskiego, straty stolicy oszacowano na ponad 350 miliardów złotych. Miasto, dosłownie zrównane z ziemią, zostało odbudowane z ruin.