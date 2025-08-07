Łazienki Królewskie szukają przyjaciół. Co można zyskać, wstępując do klubu?

Drugi pakiet, „Przyjaciele Zachwytów”, kosztuje 250 zł rocznie, a dla osób uprawnionych do ulgowego wstępu do Muzeum opłata ta wynosi 200 zł. Osoby korzystające z tego pakietu mają bezpłatny wstęp raz dziennie do wystaw stałych i czasowych, zaproszenia na bezpłatne oprowadzania grupowe z kuratorami i edukatorami, a także udział w specjalnych wydarzeniach dla klubowiczów. Kolejną korzyścią jest dedykowany newsletter oraz 10 proc. zniżki w sklepie muzealnym. Ponadto mają one dostęp do bezpłatnego wstępu na wybrane wydarzenia biletowane, w ramach dostępnej puli biletów dla klubowiczów, a także 20 proc. zniżki na wybrane warsztaty edukacyjne. Podobnie jak w pierwszym pakiecie, oczekuje ich upominek powitalny oraz prezent przy przedłużeniu członkostwa.

Trzeci pakiet, „Przyjaciele Zachwytów +”, z roczną opłatą 360 zł, oferuje bezpłatny wstęp raz dziennie nie tylko dla klubowicza, ale także dla dwóch gości, na wszystkie wystawy przez cały rok. Członkowie tego pakietu regularnie otrzymują zaproszenia na bezpłatne oprowadzania grupowe z kuratorami i edukatorami, również w ogrodach. Mają udział w wydarzeniach specjalnych, dedykowany newsletter oraz 10 proc. zniżki w sklepie muzealnym. Dodatkowo mogą korzystać z bezpłatnego wstępu na wybrane wydarzenia biletowane i zaproszeń na tematyczne spotkania kuratorskie wokół kolekcji, trendów i obiektów. Podobnie jak w poprzednich pakietach, otrzymują upominek powitalny i prezent przy przedłużeniu członkostwa.

Kolejny, czwarty pakiet o nazwie „Mecenasi Zachwytów” wymaga rocznej opłaty w wysokości 2 000 zł. Zapewnia on bezpłatny wstęp raz dziennie na wystawy stałe i czasowe oraz zaproszenia na specjalne oprowadzania grupowe z kuratorami i edukatorami, w tym także oprowadzania po ogrodach. Uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w wydarzeniach specjalnych i korzystania z bezpłatnego wstępu na wybrane wydarzenia biletowane, zgodnie z dostępną pulą biletów. W ramach ekskluzywnych benefitów zapraszani są oni na oprowadzania do miejsc niedostępnych dla publiczności, takich jak magazyny muzealne, zaplecze konserwatorskie czy zamknięte wnętrza. Ponadto mogą uczestniczyć w tematycznych spotkaniach kuratorskich, wernisażach oraz wydarzeniach specjalnych. Otrzymują dedykowany newsletter z aktualnościami, a za zgodą mogą mieć swoje nazwisko zamieszczone na liście darczyńców na stronie Muzeum. Członkowie tego pakietu dostają oprawiony dyplom z podziękowaniami, 20 proc. zniżki w sklepie muzealnym, 5 proc. zniżki na wynajem przestrzeni muzealnych w dni robocze, a także 20 proc. zniżki na wybrane warsztaty edukacyjne. Jak poprzednio, dostają upominek powitalny i prezent-niespodziankę przy przedłużeniu członkostwa.

Piąty pakiet „Mecenasi Zachwytów +” to najwyższy poziom wsparcia, z roczną opłatą członkowską wynoszącą 4 000 zł. Daje on możliwość bezpłatnego wstępu raz dziennie dla klubowicza oraz czterech gości na wszystkie wystawy przez cały rok. Członkowie tego pakietu uczestniczą w bezpłatnych oprowadzaniach grupowych z kuratorami i edukatorami, także na terenie ogrodów, oraz w wydarzeniach specjalnych. Mają dostęp do ekskluzywnych oprowadzań w miejscach zamkniętych dla zwiedzających, a także są zapraszani na tematyczne spotkania kuratorskie, wernisaże i inne wydarzenia specjalne. Regularnie otrzymują dedykowany newsletter informujący o aktualnościach, zniżkach i nowościach. Ich nazwiska mogą zostać umieszczone na liście darczyńców, jeśli wyrażą na to zgodę. Otrzymują oprawiony dyplom z podziękowaniami, korzystają z 20 proc. zniżki w sklepie muzealnym, 5 proc. zniżki na wynajem przestrzeni muzealnych w dni robocze oraz 20 proc. zniżki na wybrane warsztaty edukacyjne. Otrzymują też upominek powitalny oraz prezent-niespodziankę przy odnowieniu członkostwa.

Jak dołączyć do Klubu Przyjaciół Łazienek Królewskich?

Aby stać się członkiem Klubu Przyjaciół, należy wybrać odpowiedni pakiet i wypełnić deklarację członkowską online lub osobiście w kasie muzeum w Podchorążówce. Deklarację można złożyć we własnym imieniu lub, jeśli jest się opiekunem prawnym, w imieniu osoby niepełnoletniej.

Reklama

Klub Przyjaciół powstał z myślą o wsparciu Muzeum Łazienki Królewskie na wielu płaszczyznach. Realizuje wartości takie jak wsparcie finansowe i niematerialne dla rozwoju Muzeum, budowanie silnej społeczności pasjonatów kultury i dziedzictwa, promocja edukacji kulturalnej i zapewnienie równego dostępu do zasobów muzealnych dla wszystkich zwiedzających. Klub wspiera także innowacyjność w działaniach muzealnych oraz dba o zrównoważony rozwój i budowanie świadomości ekologicznej poprzez programy edukacyjne i wystawy podkreślające znaczenie ochrony środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń.

„Przyjaźń z Muzeum Łazienki Królewskie to szansa na niezapomniane odkrycia i dostęp do licznych niespodzianek. To także realne wsparcie dla zachowania kultury i historii dla przyszłych pokoleń” – zachęcają muzealnicy.