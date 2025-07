Odbudowa Pałaców Saskiego i Brühla. Testowanie kamienia

Rozpoczynają się intensywne obserwacje próbnych płyt kamiennych, co stanowi kolejny, niezwykle istotny etap w projekcie odbudowy Pałaców Saskiego i Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie.



Dwadzieścia fragmentów piaskowca, uzyskanych z renomowanych polskich kamieniołomów, w tym z okolic Szydłowca i Dolnego Śląska, zostało właśnie umieszczonych na pl. Piłsudskiego. Ta skrupulatna faza testowa ma na celu dokładne monitorowanie zachowania kamienia w rzeczywistych warunkach atmosferycznych, bezpośrednio w miejscu, gdzie docelowo zdobić będzie elewacje przywracanych budowli.

Reklama

Wyjątkowa staranność w procesie odbudowy

Odbudowa zachodniej pierzei pl. Piłsudskiego, obejmująca kompleks Pałaców Saskiego i Brühla oraz trzech kamienic przy ul. Królewskiej 6, 8 i 10/12, po ponad 80 latach od ich całkowitego zniszczenia, wymaga nadzwyczajnej precyzji i dogłębnej analizy. Prace przygotowawcze rozpoczęły się od obszernych kwerend archiwalnych, które zaowocowały zgromadzeniem około 4 tysięcy stron materiałów ikonograficznych, kartograficznych, a także planów i rachunków.

Wraz z początkiem realizacji inwestycji w 2022 r. przeprowadzono badania petrograficzne Grobu Nieznanego Żołnierza, które polegały na pobraniu próbek z baz dwóch kolumn wieńczących pomnik Foto: mat. pras.

Te bezcenne archiwa umożliwiły opracowanie szczegółowej analizy architektonicznej wszystkich budynków przeznaczonych do odbudowy. Dokumentacja potwierdza, że piaskowiec stanowił kluczowy materiał elewacyjny, używany do wykonania balustrad, lica filarów arkad oraz płaskorzeźb Pałacu Saskiego. Obecne testy to kontynuacja tej pieczołowitej pracy, mającej na celu zapewnienie autentyczności i trwałości odtwarzanych elementów.

Piaskowiec pod bacznym okiem specjalistów

Dążenie do jak najwierniejszego odtworzenia wyglądu zachodniej pierzei pl. Piłsudskiego wymaga zastosowania materiałów, które zachowają swoje właściwości pod wpływem deszczu, śniegu, mrozu, wiatru czy nasłonecznienia. Długoterminowa obserwacja piaskowca w warunkach zbliżonych do docelowych pozwoli specjalistom w dziedzinie petrografii ocenić wszelkie zmiany w jego strukturze i wyglądzie. Wyniki tych badań będą miały bezpośredni wpływ na wybór najodpowiedniejszego i najtrwalszego materiału do wykonania elementów elewacji Pałacu Saskiego.