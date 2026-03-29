Zmiany na mapie Warszawy: Utrudnienia na Bemowie i Ursynowie

Budowa metra na Bemowie oraz prace wodociągowe na Ursynowie wymuszą nową organizację ruchu. Sprawdzamy, gdzie pojawią się barierki i jak ominąć korki.



Na Bemowie prace przy budowie trzech ostatnich stacji linii M2 – Lazurowa, Chrzanów oraz Karolin – wchodzą w kolejną fazę. Choć roboty toczą się głównie pod ziemią, gdzie trwają prace instalacyjne i montaż schodów ruchomych, pasażerowie i kierowcy odczują zmiany również na powierzchni.

Bemowo: nowy asfalt nad metrem

Już we wtorek, 31 marca, o godz. 20, drogowcy zajmą lewy pas jezdni ul. Górczewskiej w stronę centrum. Utrudnienia pojawią się na odcinku za stacją benzynową. Sytuacja unormuje się dopiero na wysokości pętli autobusowej Os. Górczewska, gdzie kierowcy ponownie będą mieli do dyspozycji dwa pasy.

Powodem utrudnień jest układanie nowej nawierzchni asfaltowej w rejonie powstających stacji. Prace w tym miejscu potrwają do końca kwietnia.

Ursynów: Zamknięty wlot ul. Gawota

Równolegle spore utrudnienia czekają mieszkańców Ursynowa. W związku z pracami prowadzonymi przez wodociągowców, od poniedziałku, 30 marca od godz. 8:00, wyłączony z ruchu zostanie fragment ulicy Gawota przy skrzyżowaniu z ul. Puławską.

Dla kierowców prowadzone prace będą skutkowały brakiem możliwości skrętu z ul. Puławskiej w ul. Gawota oraz wyjazdu w przeciwnym kierunku. Objazd wyznaczono ulicami Ludwinowską oraz Kujawiaka.