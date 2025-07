Ksenia Zhyzhych, utalentowana uczennica Szkoły Podstawowej nr 26 w Warszawie, wywalczyła historyczny srebrny medal podczas Mistrzostw Świata Juniorek w gimnastyce artystycznej w Sofii. To pierwsze takie osiągnięcie dla Polski w konkurencji indywidualnej juniorek.



To przełomowe wydarzenie w polskiej gimnastyce artystycznej, które bez wątpienia zapisze się w jej historii. Ksenia Zhyzhych, zaledwie 14-letnia zawodniczka reprezentująca warszawski klub gimnastyczny, pokazała niezwykły talent i determinację, zdobywając drugie miejsce w konkurencji z maczugami. Jej występ charakteryzował się niesamowitą techniką, niezrównaną gracją i godnym podziwu opanowaniem, co pozwoliło jej awansować także do finałów w innych konkurencjach. Warto podkreślić, że sukces w Sofii to nie jedyne znaczące osiągnięcie Kseni w tym roku – wcześniej, w maju, sięgnęła po dwa srebrne medale w Pucharze Europy w Baku, a także jest aktualną mistrzynią Polski juniorek w wieloboju.

Reklama

Historyczne srebro dla Polski i Warszawy

Medal zdobyty przez Ksenię Zhyzhych na Mistrzostwach Świata Juniorek to moment przełomowy dla całej polskiej gimnastyki. Nigdy wcześniej Polka w konkurencji indywidualnej juniorek nie stanęła na podium tej rangi zawodów, co podkreśla wartość sukcesu młodej zawodniczki. Ksenia Zhyzhych najlepiej spisała się w układzie z maczugami, w którym wywalczyła drugie miejsce. Do zwyciężczyni Zlaty Arkatovej z Kirgistanu straciła zaledwie 0.050 pkt. Polka uplasowała się również na piątym miejscu w układzie z piłką oraz siódmej lokacie w finale wstążki.

Szkoła Podstawowa nr 26 z dumą wspiera swoją uczennicę, a jej sukcesy są dowodem na to, jak ważne jest połączenie pasji do sportu z odpowiedzialnym podejściem do nauki. Ksenia to wspaniała ambasadorka swojej szkoły, która na każdym kroku udowadnia, że sukcesy sportowe mogą iść w parze z osiągnięciami edukacyjnymi - przekazał Urząd Dzielnicy Wola.