Zabawy andrzejkowe, potańcówki, targi książki i sztuki, premiery teatralne oraz otwarcie zmodernizowanego kina Tęcza – to część atrakcji przygotowanych na ostatni weekend listopada w Warszawie. Sezon zimowy rozpoczynają również kolejne stołeczne lodowiska.



W ostatni weekend listopada warszawiacy będą mogli wybierać spośród wydarzeń kulturalnych, sportowych i rozrywkowych. W kilku dzielnicach zaplanowano zabawy andrzejkowe, koncerty i potańcówki. Nie zabraknie również propozycji dla miłośników kina, teatru, literatury oraz sztuki.

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Andrzejki w Warszawie. Potańcówki, koncerty i zabawa na lodzie

W sobotę 28 listopada na lodowisku OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20A odbędą się Lodowe Andrzejki. Organizatorzy przygotowali dyskotekę na lodzie, animacje, tradycyjne wróżby oraz koło fortuny. Na uczestników będą czekały gorąca czekolada i zimowa herbata.

Sezon zimowy rozpoczyna również Ochota. Z okazji otwarcia lodowiska przy ul. Rokosowskiej 10 przygotowano pokaz jazdy figurowej, animacje, gry i konkursy, spotkanie ze świętym Mikołajem oraz fotobudkę. Przewidziano także słodkie upominki i gorące napoje.

Podczas Mokotowskich Andrzejek Międzypokoleniowych wystąpi Artur Barciś, który zaprezentuje recital muzyczno-kabaretowy. W drugiej części wieczoru odbędzie się koncert zespołu Partita, znanego z takich przebojów jak „Pytasz mnie, co ci dam”, „Dwa razy dwa” czy „Kiedy wiosna buchnie majem”.

Na andrzejkową potańcówkę dla dorosłych zaprasza również Wawerskie Centrum Kultury – Filia Aleksandrów. O muzykę zadba DJ Wera, a motywem przewodnim imprezy będą przebrania inspirowane filmami i serialami.

W niedzielę o godz. 18 w mokotowskim Domu Kultury Kadr rozpocznie się potańcówka andrzejkowa, którą poprowadzi Marek Sierocki. W programie znajdą się przeboje z różnych dekad. Wstęp jest bezpłatny.

Kino Tęcza wraca po modernizacji. W Warszawie trwa festiwal AfryKamera

W sobotę 28 listopada zostanie otwarte zmodernizowane kino Tęcza. Sala kinowa może pomieścić 145 widzów. Wyposażono ją w system projekcji cyfrowej 4K, system dźwięku Dolby Atmos oraz projektor umożliwiający wyświetlanie filmów z tradycyjnej taśmy 35 mm.

Poza seansami w kinie organizowane będą spotkania, wydarzenia edukacyjne i inicjatywy skierowane do lokalnej społeczności.

W Warszawie trwa również Festiwal Filmów Afrykańskich AfryKamera 2026. W piątek w klubie SPATiF wystąpi południowoafrykańska muzyczka, kompozytorka i poetka Gugulethu Duma, znana jako Dumama. W sobotę zaplanowano pokaz dokumentu „Ludzkie zoo” połączony z dyskusją, a w niedzielę projekcję filmu „Wępierzyce”, przedstawiającego futurystyczną wizję Kamerunu.

Warszawskie Targi Sztuki i Targi Książki Historycznej

Od piątku do niedzieli w centrum EXPO XXI odbywają się 23. Warszawskie Targi Sztuki. Wydarzenie gromadzi artystów, kolekcjonerów, kuratorów, muzealników i właścicieli galerii. Ekspozycjom towarzyszą spotkania z twórcami oraz przedstawicielami rynku sztuki.

Ponad 100 wystawców, 120 autorów i 150 wydarzeń znalazło się w programie Targów Książki Historycznej. Organizatorzy zaplanowali spotkania autorskie, debaty, dyskusje i prezentacje książek. Częścią wydarzenia jest Salon Niezależnych Wydawców i Autorów Białoruskich. Wstęp na targi jest bezpłatny.

Na Mokotowie odbędzie się również spotkanie autorskie z Grzegorzem Piątkiem, poświęcone jego najnowszej książce „Świątynia i śmietnik. Architektura dla życia”.

W sobotę zaplanowano natomiast szóstą edycję Mokotowskiego Świątecznego Kiermaszu Książek dla Dzieci i Młodzieży. Oprócz prezentacji nowości wydawniczych odbędą się warsztaty, spotkania z autorami oraz wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego.

Premiery w Teatrze Studio i Teatrze Ateneum

W piątek w Teatrze Studio odbędzie się premiera „Sukcesji” w reżyserii Anny Smolar. Spektakl inspirowany dramatem Pedra Calderóna de la Barki „Życie jest snem” podejmuje temat relacji władzy w rodzinie i społeczeństwie. W obsadzie znaleźli się Dominika Biernat, Daniel Dobosz, Marcin Pempuś, Sonia Roszczuk, Rob Wasiewicz i Marta Zięba.

Na sobotę Teatr Ateneum zaplanował premierę „Mary Jane” Amy Herzog w reżyserii Grzegorza Małeckiego. Sztuka opowiada o samotnej matce wychowującej syna wymagającego szczególnej opieki, a także o macierzyństwie, wytrwałości i kobiecej solidarności.

Bieg SGGW na Ursynowie

W niedzielę 29 listopada na terenie kampusu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbędzie się kolejna edycja Biegu SGGW. Uczestnicy biegu głównego pokonają dystans około 5 km. Dla dzieci przygotowano trasy o długości 200, 400 i 800 metrów.

Najlepsi zawodnicy otrzymają nagrody, a wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg – pamiątkowe medale.