Pożar wybuchł na kominie Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie. Ewakuowano sześć osób. Do akcji gaśniczej skierowano 14 zastępów straży pożarnej. W działaniach wykorzystano również drony.



Do pożaru na terenie Elektrociepłowni Siekierki na warszawskim Mokotowie doszło w środę rano podczas prac rozbiórkowych jednego z kominów zakładu. Zapaliła się siatka zabezpieczająca konstrukcję.

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Jak informuje portal Miejski Reporter, zgłoszenie wpłynęło do służb ratunkowych o godz. 9.36. Sześć osób opuściło zagrożone miejsce przed przybyciem strażaków.

Pożar w Elektrociepłowni Siekierki. Strażacy wykorzystali drony

Ze względu na wysokość komina i ryzyko odpadania fragmentów rozbieranej konstrukcji strażacy wykorzystali do rozpoznania sytuacji drony. Do działań skierowano również podnośnik o zasięgu 60 metrów, będący na wyposażeniu warszawskiej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7.

Strażacy ugasili tlący się materiał zabezpieczający komin. Do akcji skierowano łącznie 14 zastępów straży pożarnej, w tym grupę operacyjną miasta.

Pożar na Mokotowie. Ustalono przyczynę pojawienia się ognia

W wyniku pożaru nikt nie został poszkodowany. Przyczyną zdarzenia było zaprószenie ognia podczas prowadzonych prac rozbiórkowych. Po ugaszeniu pożaru strażacy pozostali na terenie elektrociepłowni, by monitorować sytuację.