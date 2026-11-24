Wojewoda mazowiecki nie zgodził się na 30-letnią dzierżawę dawnego Empiku przy Nowym Świecie w Warszawie przez Główną Bibliotekę Lekarską. Powodem były niewystarczające gwarancje finansowania remontu i adaptacji zabytkowego budynku.



Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski nie wyraził zgody na wydzierżawienie budynku dawnego Empiku przy ul. Nowy Świat 15/17 w Warszawie Głównej Bibliotece Lekarskiej. Instytucja chciała przejąć nieruchomość na 30 lat i przenieść tam swoje zbiory. Powodem odmowy był brak wystarczających gwarancji finansowych dotyczących remontu oraz przystosowania obiektu do planowanej działalności.

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Jak przekazała PAP rzeczniczka wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła, decyzja wynikała z niewystarczających zabezpieczeń finansowych przedstawionych przez bibliotekę.

– W związku z brakiem wystarczających gwarancji finansowych przedstawionych przez Główną Bibliotekę Lekarską im. Stanisława Konopki, potwierdzających możliwość sfinansowania remontu budynku oraz dostosowania go do planowanej działalności, Wojewoda Mazowiecki nie wyraził zgody na jego wydzierżawienie – poinformowała rzeczniczka.

Dawny Empik w Warszawie. Co miało powstać w budynku przy Nowym Świecie?

Budynek przy ul. Nowy Świat 15/17 należy do Skarbu Państwa. Główna Biblioteka Lekarska zwróciła się do wojewody z wnioskiem o wydzierżawienie całej nieruchomości na okres 30 lat. Instytucja zamierzała przenieść tam swoje zbiory, które obecnie przechowywane są w warszawskiej siedzibie przy ul. Jazdów 1a.

Na razie nie wiadomo, jakie będzie docelowe przeznaczenie obiektu. Rzeczniczka stołecznego ratusza Marzena Gawkowska przekazała, że ostateczne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły. Wiadomo natomiast, że budynek ma być wykorzystywany na cele publiczne i nie jest przeznaczony pod wynajem komercyjny.

Gawkowska podkreśliła, że warszawski ratusz pozostaje w stałym kontakcie z wojewodą mazowieckim. Nieruchomość stanowi bowiem własność Skarbu Państwa, a nie miasta. Oznacza to, że strategiczne decyzje dotyczące jej przyszłości należą do przedstawiciela administracji rządowej.

Miliony złotych na remont dawnego Empiku

Warszawski ratusz wykonał dotychczas prace, które miały pozwolić na utrzymanie nieruchomości w niepogorszonym stanie. Przeprowadzenie kolejnych robót wymaga jednak znacznie większych nakładów finansowych.

W lipcu tego roku miasto wystąpiło do wojewody mazowieckiego z wnioskiem o zabezpieczenie pieniędzy na prace wynikające z zaleceń konserwatora zabytków. Dokument został następnie przekazany do Ministerstwa Finansów.

Ratusz zgłosił zapotrzebowanie na 3,4 mln zł w 2027 roku oraz kolejne 300 tys. zł w 2028 roku. Środki mają zostać przeznaczone na niezbędne prace przy zabytkowym budynku.

Budynek przy Nowym Świecie symbolem odbudowy Warszawy

Nieruchomość przy Nowym Świecie 15/17 została wpisana do rejestru zabytków. Obiekt oddany do użytku w 1950 roku jest jednym z symboli powojennej odbudowy stolicy. Na jego elewacji znajduje się charakterystyczny napis „Cały naród buduje swoją stolicę”.

Ze względu na eksponowane położenie budynkowi nadano propagandowy charakter. Jego rangę podkreślało również tymczasowe ulokowanie w nim Naczelnej Rady Odbudowy Warszawy.

Przez prawie 71 lat działał tam pierwszy w Warszawie salon Empiku. Placówka zakończyła działalność w lutym 2022 roku. Obiekt kojarzony jest także z wydarzeniami z 11 listopada 2020 roku, kiedy podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości doszło w jego sąsiedztwie do starcia chuliganów i części uczestników Marszu Niepodległości z pododdziałami policji. Zdarzenie określano mianem „bitwy pod Empikiem”.

Obecnie budynek pozostaje pusty.

Historia nieruchomości przy Nowym Świecie. Od kamienicy do Empiku

Historia zabudowy posesji przy ul. Nowy Świat 15 sięga XIX wieku. Pierwsza duża kamienica, zaprojektowana przez Adolfa Schucha dla Antoniego Husaka, powstała w 1823 roku. W 1882 roku budynek przebudowano i podwyższono o jedną kondygnację według projektu Józefa Hussa. Właścicielem nieruchomości był wówczas kupiec herbaciany Wsiewołod Istomin.

Około 1932 roku w tym miejscu powstał nowoczesny kompleks lokali „Café Club”. Zajmował on również trzy piętra kamienicy. Od strony Alej Jerozolimskich dobudowano parterowy pawilon z tarasem na dachu. W kompleksie funkcjonowały restauracja, kawiarnia i dansing.

W czasie okupacji lokal był dostępny wyłącznie dla Niemców. Gwardia Ludowa dwukrotnie przeprowadziła zamach na „Café Club” – 24 października 1942 roku i 11 lipca 1943 roku. Sama kamienica została zniszczona podczas wojny.

Po odbudowie obiekt oddano do użytku w 1950 roku. Początkowo korzystał z niego Związek Zawodowy Pracowników Kultury i Sztuki. Ostatecznie budynek stał się siedzibą Klubu Międzynarodowej Prasy i Książki, otwartego 22 lipca 1951 roku.

W projekcie przewidziano na parterze przestrzeń kawiarnianą z tarasem przeznaczonym na ogródek letni, na piętrze salę zebrań, a w piwnicy pomieszczenia wystawowe. Nieruchomość przekazano pod zarząd Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa-Książka-Ruch”. Działający tam Empik zamknął się dopiero w lutym 2022 roku.

Spór o nieruchomość i wcześniejsze plany jej zagospodarowania

Przez długi czas jedną z przeszkód w zagospodarowaniu budynku były roszczenia prawne zgłoszone przez spółkę RUCH. Sprawa zakończyła się w październiku 2024 roku. Wówczas minister rozwoju i technologii podtrzymał decyzję wojewody mazowieckiego o umorzeniu postępowania w tej sprawie.

Po zakończeniu postępowania ratusz planował wydzierżawić nieruchomość na 10 lat w drodze przetargu. Na takie rozwiązanie zgodę wyraził wojewoda mazowiecki.

Procedurę przetargową wstrzymano jednak w lutym 2025 r., kiedy budynkiem zainteresowało się Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Według medialnych doniesień w obiekcie miała zostać ulokowana siedziba Narodowego Centrum Kultury lub Głównej Biblioteki Lekarskiej.

Obecnie oba te scenariusze nie są aktualne. Najnowsza decyzja wojewody oznacza, że również plan przeniesienia do dawnego Empiku Głównej Biblioteki Lekarskiej nie zostanie zrealizowany na podstawie złożonego wniosku. Przyszłość zabytkowej nieruchomości przy Nowym Świecie pozostaje zatem nierozstrzygnięta.