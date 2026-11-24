Na Placu Narutowicza w Warszawie rozpocznie się układanie nowej nawierzchni asfaltowej. Prace potrwają do 1 grudnia i będą prowadzone w czterech etapach, powodując zmiany w ruchu samochodów i pieszych.



Na ostatni tydzień listopada i pierwszy dzień grudnia zaplanowano układanie nowego asfaltu na Placu Narutowicza w Warszawie. W trakcie robót samochody jadące w kierunku centrum będą miały do dyspozycji tylko jeden pas ruchu. Jak przekazał stołeczny ratusz, prace zostały podzielone na cztery etapy.

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Plac Narutowicza: zamknięte pasy i objazdy od środy

Pierwszy etap rozpocznie się w środę o godz. 6 i potrwa do piątku do godz. 6. W tym czasie drogowcy zamkną trzy pasy między pętlą tramwajową a zawrotką przy ul. Słupeckiej. Kierowcy jadący w stronę centrum przejadą jednym pasem, położonym bliżej ul. Filtrowej. Dostępny pozostanie również pas umożliwiający skręt w tę ulicę.

Zamknięty będzie natomiast skręt z Placu Narutowicza w ul. Słupecką, a także zawrotka. Wyznaczony objazd poprowadzi kierowców do Placu Zawiszy, a następnie z powrotem ul. Grójecką.

Utrudnienia obejmą również pieszych. Nie będzie można korzystać z przejścia przy kawiarni, prowadzącego od przystanków tramwajowych na ul. Grójeckiej.

Zmieni się także trasa autobusu linii 191. W pierwszym etapie, jadąc z Placu Narutowicza w kierunku Regulskiej, autobusy pojadą ulicami: Grójecką, Filtrową, Raszyńską, Wawelską i ponownie Grójecką. Ratusz zaznacza, że przez wszystkie etapy prac tramwaje będą kursowały bez utrudnień.

Piątek: zmiana organizacji ruchu na Placu Narutowicza

W piątek drogowcy przeniosą się na drugą stronę jezdni. Roboty będą prowadzone od godz. 6 do 21. W tym czasie ruch w kierunku centrum zostanie ograniczony do jednego pasa, zlokalizowanego przy torowisku tramwajowym.

Kierowcy ponownie będą mogli korzystać z zawrotki na ul. Grójecką i skrętu w ul. Słupecką. Otwarty zostanie również skręt z Placu Narutowicza w ul. Filtrową, ale nie będzie możliwości wyjazdu z Filtrowej na plac.

Objazd zostanie poprowadzony ul. Raszyńską, przez Plac Zawiszy i ul. Grójecką lub ul. Akademicką, do wyjazdu przy domu studenckim. Nadal niedostępne pozostanie przejście dla pieszych przy kawiarni.

Kolejne utrudnienia 30 listopada i 1 grudnia

Trzeci etap asfaltowania rozpocznie się w poniedziałek, 30 listopada, około godz. 6. Przez dobę drogowcy zajmą dwa pasy przy pętli tramwajowej, na odcinku pomiędzy ul. Uniwersytecką a Filtrową.

W tym czasie samochody jadące do centrum będą mogły poruszać się jednym pasem po stronie ul. Filtrowej. Zamknięte zostanie również przejście dla pieszych przy Filtrowej, prowadzące od strony pętli tramwajowej.

Ostatni etap prac zaplanowano na wtorek, 1 grudnia. Od godz. 6 do 21 drogowcy zajmą dwa pasy po stronie ul. Filtrowej. Ruch w kierunku centrum będzie odbywał się jednym pasem przy pętli tramwajowej.

W tym etapie nie będzie można skręcić z placu w ul. Filtrową. Objazd zostanie wyznaczony ulicami Grójecką, Niemcewicza i Raszyńską. Piesi nadal nie będą mogli korzystać z przejścia przy Filtrowej.

Jak zmieni się Plac Narutowicza po modernizacji?

Asfaltowanie jest częścią prac związanych z modernizacją Placu Narutowicza. Po zakończeniu inwestycji pojawią się tam nowe drzewa i pergole. Zielenią zostanie pokryte również torowisko tramwajowe, na którym posadzony zostanie rozchodnik.

Zmieni się także nawierzchnia chodników. Piesi będą poruszać się po płytach granitowych. Modernizacja obejmie ponadto przystanki tramwajowe na pętli. Dwa z nich zostaną wydłużone, dzięki czemu będą mogły jednocześnie obsługiwać dwa najdłuższe składy tramwajowe.