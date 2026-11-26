Policjanci ze Śródmieścia rozbili międzynarodową grupę podejrzewaną o serię napadów na przechodniów przy warszawskim Nowym Świecie. Zatrzymano dziesięć osób, a łupem sprawców padały złote łańcuszki i inne kosztowności warte łącznie kilkaset tysięcy złotych.



Jak przekazał w czwartek asp. Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji, sprawa rozpoczęła się latem tego roku. Do komendy zaczęły wówczas zgłaszać się osoby, które zostały napadnięte na Nowym Świecie. Wśród pokrzywdzonych byli obywatele Polski, Włoch, Niemiec i Ukrainy.

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Schemat działania napastników w poszczególnych przypadkach był podobny. Wybierali osoby noszące złote łańcuszki i inne kosztowności, a następnie odbierali im biżuterię. Nie stronili przy tym od przemocy. Podczas ataków wykorzystywali również gaz pieprzowy.

Zorganizowana grupa obserwowała przechodniów i wybierała ofiary

W toku śledztwa kryminalni ustalili, że napady były wcześniej zaplanowane, a poszczególni członkowie grupy mieli przypisane konkretne zadania. Sprawcy poruszali się razem po Nowym Świecie i obserwowali przechodniów. Gdy wybierali potencjalną ofiarę, część z nich wywoływała zamieszanie, by odwrócić jej uwagę.

W tym czasie pozostali zbliżali się do wytypowanej osoby. W odpowiednim momencie jeden z napastników zrywał łańcuszek i uciekał. Wspólnicy zabezpieczali mu drogę, utrudniając pokrzywdzonemu pościg i próbę zatrzymania sprawcy.

Jak wyjaśnił asp. Jakub Pacyniak, członkowie grupy szarpali ofiary, używali gazu pieprzowego, a nawet je bili, aby zwiększyć szanse powodzenia napadu.

Policja zatrzymała dziesięć osób. Akcja w sklepie na Nowym Świecie

Funkcjonariusze ustalili tożsamość podejrzewanych i rozpoczęli przygotowania do zatrzymań. Do akcji doszło wieczorem, gdy członkowie grupy ponownie się spotkali, by zaatakować i okraść kolejną osobę.

Policjanci wkroczyli wówczas do jednego ze sklepów monopolowych na Nowym Świecie. Na miejscu zastali członków grupy. Łącznie zatrzymano dziesięć osób w wieku od 18 do 42 lat. Wśród nich byli obywatele Polski, Francji i Ukrainy.

Pięć osób z zarzutami rozboju trafiło do aresztu

Zarzuty rozboju usłyszało pięć osób: trzech obywateli Polski, obywatel Francji i obywatel Ukrainy. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec nich tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Kolejnym dwóm mężczyznom przedstawiono zarzuty pobicia. W ich przypadku zastosowano policyjny dozór. Wśród zatrzymanych były również dwie kobiety. Jedna z nich usłyszała zarzut rozboju i także została objęta policyjnym dozorem.