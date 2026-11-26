Blisko 3 mln punktów LED i ponad 900 dekoracji pojawi się w tegorocznej świątecznej iluminacji Warszawy. Oficjalne rozświetlenie miasta zaplanowano na 4 grudnia.



Tegoroczna iluminacja będzie składać się z blisko 3 mln energooszczędnych punktów LED oraz ponad 900 elementów i zestawów dekoracyjnych. Wśród nich znajdą się choinki, karuzele, figury, świetlne bramy, fotopunkty i instalacje interaktywne.

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Nowa koncepcja dekoracji nawiązuje do warszawskich legend i dziedzictwa kulturowego miasta. Przez ostatnie trzy sezony mieszkańcom towarzyszyła iluminacja inspirowana czasami PRL. Teraz motywy związane z historią i kulturą stolicy pozostaną z Warszawą przez kolejne trzy lata.

Choinka na placu Zamkowym i 21-metrowe drzewko przed PKiN

Centralnym punktem świątecznej iluminacji będzie tradycyjnie choinka na placu Zamkowym. W tym roku dodatkowe drzewko stanie również na placu Defilad, przed Pałacem Kultury i Nauki. Będzie miało 21 metrów wysokości.

Wokół choinki na placu Zamkowym pojawią się figury nawiązujące do warszawskich legend. Wśród nich znajdą się między innymi Bazyliszek i Kamienny Niedźwiedź. Towarzyszące im instalacje interaktywne mają przybliżać historie związane z tymi postaciami.

Z kolei na Nowym Mieście będzie można zobaczyć karuzelę ze Złotą Kaczką oraz Warsem i Sawą. Na Rynku Starego Miasta pojawią się natomiast postacie związane z historią i kulturą Polski: Maria Skłodowska-Curie, Fryderyk Chopin, Stanisław Moniuszko i Bolesław Prus.

Gdzie pojawi się świąteczna iluminacja w Warszawie?

Nowe dekoracje tradycyjnie rozświetlą Trakt Królewski, obejmujący Krakowskie Przedmieście, ulicę Nowy Świat i plac Trzech Krzyży. Iluminacja pojawi się również na Starym i Nowym Mieście, między innymi na Rynku Starego Miasta, Rynku Nowego Miasta, placu Zamkowym, przy Barbakanie i na Mariensztacie.

Świąteczne ozdoby zostaną zamontowane także przy ulicach Podwale, Piwnej, Świętojańskiej, Zapiecek, Freta, Długiej, Miodowej, Kilińskiego, Zakroczymskiej i Nowowiejskiej. Dekoracje obejmą ponadto Aleje Ujazdowskie, plac Na Rozdrożu oraz Aleję Wyzwolenia.

W tym roku iluminację będzie można podziwiać również w kolejnych częściach centrum. Na liście nowych lokalizacji znalazły się plac Pięciu Rogów, plac Centralny, ulica Marszałkowska na odcinku od ulicy Pięknej do Królewskiej oraz ulica Świętokrzyska między ulicami Kopernika i Emilii Plater.

Mapping Pałacu Staszica nową atrakcją świątecznej Warszawy

Jedną z nowości tegorocznej iluminacji będzie mapping Pałacu Staszica. Monumentalna fasada budynku zostanie wykorzystana jako powierzchnia dla widowiska łączącego obraz, światło, animacje i muzykę.

Większość świątecznych dekoracji jest już zamontowana i czeka na oficjalną inaugurację. Po uroczystym rozświetleniu 4 grudnia nowa iluminacja obejmie kolejne reprezentacyjne miejsca Warszawy, wprowadzając do centrum miasta motywy nawiązujące do jego historii, legend i dziedzictwa kulturowego.