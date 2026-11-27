47-letni obywatel Ukrainy jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa współlokatora w jednym z warszawskich hosteli. Po ataku nożem i kradzieży ponad 148 tys. zł został zatrzymany na Dworcu Zachodnim, gdy przygotowywał się do wyjazdu do Szczecina.



Do zdarzenia doszło w jednym z warszawskich hosteli. Według ustaleń policji współlokator zaatakował śpiącego mężczyznę, zadając mu kilkanaście ciosów nożem. Uderzenia trafiły w głowę, klatkę piersiową i ręce pokrzywdzonego.

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Po ataku napastnik zabrał należące do współlokatora pieniądze w kwocie przekraczającej 148 tys. zł, a także telefon i dokumenty, po czym uciekł z miejsca zdarzenia.

Rannemu pomogli pozostali mieszkańcy hostelu. Na miejsce wezwano Zespół Ratownictwa Medycznego, który przewiózł poszkodowanego do szpitala.

Policjanci odnaleźli podejrzanego na Dworcu Zachodnim

O zdarzeniu zostali powiadomieni funkcjonariusze pionu kryminalnego, którzy natychmiast rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Jak przekazała warszawska policja, przeprowadzono szereg czynności operacyjnych i ustaleń. W działaniach wykorzystano również psa służbowego.

Niedługo po otrzymaniu zgłoszenia kryminalni dotarli na teren Dworca Zachodniego. Funkcjonariusze zakładali, że podejrzany może próbować opuścić Warszawę, dlatego w poszukiwaniach liczyła się każda minuta.

Mimo dużego ruchu pasażerskiego policjanci odnaleźli poszukiwanego 47-latka. Obywatel Ukrainy został zatrzymany. Jego ubranie miało w wielu miejscach ślady brunatnej substancji. Mężczyzna miał przy sobie również bilet na pociąg do Szczecina, który miał odjechać za niespełna pół godziny.

Podczas zatrzymania funkcjonariusze zabezpieczyli także skradzioną gotówkę. 47-latek trafił do policyjnej celi.

Zarzut usiłowania zabójstwa w związku z rozbojem

Dalszym wyjaśnianiem okoliczności zdarzenia zajęli się policjanci z Wydziału Kryminalnego i Dochodzeniowo-Śledczego. Funkcjonariusze gromadzili i zabezpieczali materiał dowodowy, który następnie przekazano do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe.

Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzany działał z zamiarem pozbawienia życia pokrzywdzonego, a jego celem było osiągnięcie korzyści majątkowej. 47-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa w związku z rozbojem przy użyciu niebezpiecznego narzędzia.

Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe skierowała do sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do tego wniosku.

47-letni obywatel Ukrainy został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące i umieszczony w areszcie śledczym. Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe.