17 stycznia 2027 r. startuje pierwszy etap przebudowy dworca Warszawa Wschodnia. Potrwa dwa lata. W tym czasie zamknięty dla ruchu będzie odcinek pomiędzy Warszawą Centralną a Warszawą Antoninów oraz wybrane fragmenty w rejonie Warszawy Wschodniej. Zmiany dotyczą przede wszystkim ruchu dalekobieżnego.



17 stycznia 2027 roku rozpocznie się przebudowa dworca Warszawa Wschodnia. Inwestycja przyniesie duże zmiany w ruchu pociągów dalekobieżnych, a część połączeń zostanie skierowana na inne warszawskie stacje. Pierwszy etap prac potrwa około dwóch lat.

Reklama Reklama

Przebudowa Warszawy Wschodniej. Dwa etapy inwestycji

Jak poinformowała Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK, modernizacja dworca została podzielona na dwa etapy. W pierwszym przebudowane zostaną perony od 1 do 4 wraz z torami wykorzystywanymi przez pociągi dalekobieżne. Następnie roboty obejmą perony 5–7 oraz tory podmiejskie.

Jak przekazał dyrektor Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym Polskich Linii Kolejowych Krzysztof Grünke, podczas przebudowy istotną funkcję przejmie Warszawa Gdańska. Stacja została przygotowana do obsługi zwiększonego ruchu i dzięki nowemu tunelowi oraz wcześniejszym inwestycjom będzie mogła przyjmować niemal dwukrotnie więcej pociągów niż obecnie.

Kolejarze zapowiadają jednocześnie utrzymanie szerokiej oferty połączeń regionalnych, aglomeracyjnych i dalekobieżnych. Ruch zostanie rozdzielony pomiędzy Warszawę Gdańską, Centralną, Wschodnią, Główną oraz punkty przesiadkowe, w tym Warszawę Ulrychów i Warszawę Młynów.

Pociągi dalekobieżne ominą trasę między Warszawą Wschodnią a Centralną

Najważniejszą zmianą dla podróżnych będzie brak możliwości przejazdu pociągów dalekobieżnych między Warszawą Wschodnią a Warszawą Centralną. Główną stacją obsługującą ruch tranzytowy przez stolicę stanie się Warszawa Gdańska.

Od 17 stycznia do 13 marca 2027 roku liczba pociągów obsługiwanych przez tę stację zwiększy się z około 195 do około 360 na dobę.

Warszawa Gdańska będzie obsługiwać połączenia kategorii EIP, EIC, IC i TLK. Będą to pociągi łączące Warszawę między innymi z Trójmiastem, Kołobrzegiem, Helem, Olsztynem, Białymstokiem, Rzeszowem, Lublinem, Krakowem, Zakopanem, Szczecinem, Poznaniem, Zieloną Górą, Wrocławiem i Jelenią Górą.

Ze stacji korzystać będą również pociągi Kolei Mazowieckich. Chodzi między innymi o połączenia na trasach Góra Kalwaria – Modlin, Warszawa Zachodnia – Działdowo, Warszawa Gdańska – Radom oraz Warszawa Targówek – Skarżysko-Kamienna. Utrzymane zostaną także kursy SKM linii S4 i S40.

Warszawa Centralna stanie się stacją czołową

W czasie modernizacji Warszawa Centralna będzie pełnić funkcję stacji czołowej. Oznacza to, że wybrane pociągi będą tam rozpoczynać lub kończyć swoje trasy.

Dotyczy to części połączeń Intercity do Wrocławia, Szczecina i Bielska-Białej, wybranych pociągów Polregio i Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej do Łodzi, a także składów Leo Express kursujących do Krakowa.

Część ruchu dalekobieżnego nadal będzie obsługiwana przez Warszawę Wschodnią. Jak wyjaśniła Anna Znajewska-Pawluk, stacja pozostanie punktem początkowym i końcowym dla pociągów kursujących do i z Terespola, Lublina przez Radzyń Podlaski oraz Białegostoku przez Hajnówkę.

Na Warszawie Wschodniej zatrzymają się również pociągi międzynarodowe do Ukrainy, składy Polregio do Chełma oraz pociągi Kolei Mazowieckich do Łukowa. Kolejarze zapowiadają utrzymanie szerokiego zakresu połączeń regionalnych i aglomeracyjnych.

Większość pociągów regionalnych i aglomeracyjnych nadal będzie kursować linią podmiejską, przez stację Warszawa Śródmieście.

Warszawa Główna i Warszawa Ulrychów przejmą część połączeń

Zmiany obejmą również Warszawę Główną. Na tej stacji rozpoczynać lub kończyć bieg będzie 30 pociągów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, Polregio, Intercity i Kolei Mazowieckich. Będą to wybrane połączenia między innymi do Łodzi, Poznania, Szczecina, Jeleniej Góry i Bielska-Białej.

Od 17 stycznia 2027 roku na nowej stacji Warszawa Ulrychów, zlokalizowanej pod wiaduktem ulicy Górczewskiej, zatrzymywać się będą wszystkie pociągi Intercity kategorii EIP, EIC, IC i TLK. Zaplanowano tam około 130 zatrzymań na dobę.

Ważną rolę w organizacji ruchu odegra również przystanek Warszawa Młynów, który zapewni pasażerom dogodne przesiadki do metra. Zatrzymywać się tam będą pociągi regionalne i aglomeracyjne, a także 24 składy Intercity.

Jak przekazała przedstawicielka PKP PLK, chodzi między innymi o połączenia na trasach Warszawa – Przemyśl, Kraków – Olsztyn, Gdynia – Kraków, Kołobrzeg – Kraków oraz Kraków – Warszawa.

Zmiany w dojazdach na Lotnisko Chopina i do Modlina

Przebudowa Warszawy Wschodniej wpłynie także na organizację połączeń lotniskowych. Po rozpoczęciu głównych prac pociągi Kolei Mazowieckich linii RL będą kursować między Warszawą Centralną a Lotniskiem Chopina.

Wraz z pociągami SKM linii S2 zapewnią one połączenie centrum miasta z lotniskiem co 15 minut.

Z kolei dojazd na lotnisko Warszawa-Modlin zapewnią pociągi Kolei Mazowieckich kursujące na trasie Góra Kalwaria – Modlin. Będą jeździć co godzinę, zatrzymując się między innymi na stacjach Warszawa Zachodnia, Warszawa Młynów i Warszawa Gdańska. Dzięki temu pasażerowie będą mogli przesiadać się do obu linii metra.

Zmiany w kursowaniu pociągów międzynarodowych

Nowa organizacja ruchu obejmie również połączenia międzynarodowe. Pociągi EIC „Berlin-Warszawa Express” będą kursować co dwie godziny ze stacji Warszawa Centralna i Warszawa Zachodnia.

Składy IC i EN „Chopin”, jadące do Monachium, Pragi, Wiednia i Budapesztu, będą obsługiwane przez Warszawę Gdańską i Warszawę Ulrychów. Pociągi RegioJet i Leo Express do Pragi pozostaną natomiast na stacjach Warszawa Centralna i Warszawa Zachodnia.

Bez zmian w zakresie stacji początkowej pozostaną połączenia do Ukrainy. Pociągi „Wisłok” do Lwowa oraz „Kyiv Express” do Kijowa będą rozpoczynać trasę na Warszawie Wschodniej.

Z kolei pociągi „Hańcza” i „Wigry”, kursujące do Kowna i Wilna, będą obsługiwane przez stacje Warszawa Gdańska oraz Warszawa Ulrychów.

Zmiany w dostępie do peronów Warszawy Wschodniej

Przebudowa oznacza również zmiany w organizacji ruchu pasażerów na samej Warszawie Wschodniej. W pierwszym etapie inwestycji dostępne będą perony 5, 6 i 7.

Dojście do nich zostanie poprowadzone przez tunel zachodni, czyli pierwszy od strony Wisły, znajdujący się w pobliżu apteki. Tunel środkowy i wschodni będą zamknięte od strony ulicy Kijowskiej. Pasażerowie będą mogli korzystać z nich wyłącznie od strony ulicy Lubelskiej, ale tylko do wysokości wejścia na peron nr 5.

Tunel środkowy zostanie przeznaczony przede wszystkim dla osób o ograniczonej mobilności. Przy schodach prowadzących na perony 5–7 będą działać dźwigi przyschodowe, które umożliwią dostęp do peronów osobom poruszającym się na wózkach.

Drugi etap przebudowy Warszawy Wschodniej ruszy w 2028 roku

Kolejny etap inwestycji, obejmujący modernizację peronów 5–7, zaplanowano od października 2028 roku. Wówczas ruch pociągów z układu dalekobieżnego zostanie skierowany z Warszawy Wschodniej i przystanku Warszawa Stadion przez tymczasowy bypass kolejowy do Warszawy Powiśle i Warszawy Śródmieście.

W celu usprawnienia organizacji ruchu przy przystanku Warszawa Stadion powstanie tymczasowy peron nr 3. Obecny peron nr 2 zostanie natomiast rozbudowany i zyska dwie krawędzie peronowe.

W ramach całej inwestycji przebudowanych zostanie siedem zadaszonych peronów oraz wszystkie trzy przejścia podziemne. W zachodnim tunelu, położonym bliżej Wisły, powstanie ścieżka rowerowa i schody prowadzące na perony 1–4.

W przejściu środkowym zamontowane zostaną schody ruchome na perony 1–4, natomiast na perony podmiejskie prowadzić będą schody tradycyjne. W tunelu wschodnim rozwiązanie będzie odwrotne: schody ruchome zapewnią dostęp do peronów 5–7, a tradycyjne do peronów 1–4.

Wszystkie trzy przejścia podziemne zostaną połączone nowym tunelem dla pieszych, który powstanie pod peronem nr 6. Dzięki temu pasażerowie zyskają wygodniejsze przejście między częściami stacji oraz dostęp do ulicy Tysiąclecia.

Dostęp do peronów ułatwią także windy. Cztery zostaną zamontowane w przejściu środkowym, siedem w przejściu wschodnim, a kolejne trzy na perony 5, 6 i 7 przy nowym łączniku z tunelem Tysiąclecia.

Nowy peron na Warszawie Stadion i przejście między Pragą Północ a Południe

Modernizacja obejmie także przystanek Warszawa Stadion. Powstanie tam nowy peron nr 3, a obecny peron nr 2 zostanie powiększony i będzie miał dwie krawędzie peronowe. Rozwiązania te mają służyć pasażerom do czasu zakończenia wszystkich prac na linii średnicowej.

Zaplanowano również budowę łącznika między przystankiem kolejowym a stacją metra. Dodatkowe przejście podziemne powstanie na wysokości ulicy Chodakowskiej. Ma ono zapewnić mieszkańcom ciąg komunikacyjny między Pragą Południe a Pragą Północ.

Pod stacją Warszawa Wschodnia zostanie ponadto przygotowana konstrukcja pod przyszły tunel Tysiąclecia, którego realizacją zajmie się miasto.

Estakada o długości ponad 1600 metrów i nowa nastawnia

Przebudowa Warszawy Wschodniej obejmie także rozbudowę infrastruktury kolejowej i systemów sterowania ruchem. Jak poinformowała Anna Znajewska-Pawluk, powstanie estakada łącząca stację z linią kolejową nr 9.

Obiekt będzie miał 29 przęseł i ponad 1600 metrów długości. Znajdą się na nim dwa tory, które mają usprawnić połączenia w kierunku Gdańska, Olsztyna i Legionowa.

Inwestycja przewiduje również budowę nowej nastawni wyposażonej w komputerowe systemy sterowania ruchem. Przebudowane zostaną ponadto wiadukty kolejowe nad ulicami Targową, Siwca i Zamoyskiego.

Kiedy zakończy się przebudowa Warszawy Wschodniej?

Jak zaznaczył członek zarządu PKP PLK, dyrektor ds. inwestycji Marcin Mochocki, modernizacja ma zwiększyć przepustowość całego Węzła Warszawskiego. Jednym z celów jest stworzenie brakujących obecnie bezkolizyjnych połączeń ze średnicy regionalnej w kierunku Gdańska.

Infrastruktura zostanie również przygotowana pod przyszłe bezkolizyjne wyjście w kierunku Białegostoku oraz rozbudowę linii kolejowej nr 7 Warszawa – Lublin do układu czterotorowego.

Docelowo, jak zapowiadają kolejarze, zarówno na średnicy aglomeracyjnej, jak i dalekobieżnej pociągi będą mogły kursować nawet co 120 sekund. Ma to poprawić przepustowość i niezawodność połączeń kolejowych w stolicy.

Zakończenie przebudowy Warszawy Wschodniej planowane jest na 2029 rok. Po zakończeniu tej inwestycji powinien rozpocząć się remont linii średnicowej na odcinku między Warszawą Zachodnią a Warszawą Stadion.