Zarzut zabójstwa usłyszał 28-letni mężczyzna, który miał śmiertelnie pobić 89-letnią kobietę w budynku przy ul. Stradomskiej w warszawskim Wawrze. Podejrzany przyznał się do zarzucanego mu czynu, ale odmówił składania wyjaśnień.



Do zdarzenia doszło w środę, 25 listopada. Policjanci otrzymali telefoniczne zgłoszenie o niepokojących odgłosach dobiegających z jednego z budynków przy ul. Stradomskiej w Wawrze. Po przyjeździe na miejsce znaleźli ciało starszej kobiety. Zatrzymali również 28-letniego mężczyznę.

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Śmiertelne pobicie w Wawrze. Kobieta zwróciła uwagę mężczyźnie

Jak przekazała Polskiej Agencji Prasowej rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga prok. Marzena Kiełek-Łopińska, zatrzymany mężczyzna jest obywatelem Ukrainy i nie był mieszkańcem budynku, w którym doszło do zdarzenia.

– Chciał dostać się do jednego z mieszkań. Krzyczał i się awanturował. Zwróciła mu uwagę 89-letnia matka właściciela budynku. Mężczyzna dotkliwie pobił staruszkę, która mimo reanimacji zmarła – powiedziała prokurator.

Badanie przeprowadzone po zatrzymaniu wykazało, że 28-latek był trzeźwy. Ze względu na jego zachowanie zdecydowano jednak o przeprowadzeniu dodatkowych badań.

– Jednak z powodu jego specyficznego zachowania zabezpieczona została jego krew do dalszych badań, m.in. na zawartość substancji odurzających – przekazała prok. Kiełek-Łopińska.

Zabójstwo w Wawrze. Prokuratura wnioskuje o tymczasowy areszt

W czwartek mężczyzna został przesłuchany i usłyszał zarzut zabójstwa.

– Przyznał się, jednak odmówił wyjaśnień – poinformowała rzeczniczka prokuratury.

Prokuratura wystąpiła z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Na piątek, 27 listopada, zaplanowano sekcję zwłok 89-letniej kobiety.