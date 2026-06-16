Z okazji Dnia Przedsiębiorcy (21 czerwca) oraz przypadającego 27 czerwca Międzynarodowego Dnia Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie odbędzie się Tydzień Przedsiębiorczości. To cykl wydarzeń dla osób, które myślą o własnym biznesie, rozwijają go lub chcą nawiązać nowe relacje zawodowe.



W programie Tygodnia Przedsiębiorczości przewidziano warsztaty i szkolenia, praktyczne konsultacje z ekspertami, spotkania oraz panele dyskusyjne, a także wydarzenia sieciujące.

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- Warszawa jest miastem ludzi przedsiębiorczych, kreatywnych i odważnych. Chcemy wspierać ich na każdym etapie prowadzenia biznesu - od pierwszego pomysłu, przez rozwój firmy, aż po budowanie sieci kontaktów i skalowanie działalności. Tydzień Przedsiębiorczości to doskonała okazja, by poznać miejską ofertę wsparcia i przekonać się, że przedsiębiorcy mogą liczyć na realną pomoc miasta – podkreśla Grzegorz Kaczorowski, dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego urzędu miasta.

Sztuczna inteligencja i nowe trendy w prowadzeniu biznesu

W tegorocznym programie szczególną uwagę poświęcono najnowszym rynkowym trendom. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w praktycznych warsztatach z wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) w biznesie, budowania marki osobistej w mediach społecznościowych (m.in. na TikToku i LinkedInie), a także skorzystać z indywidualnych konsultacji księgowych, śledzenia biznesplanu oraz pozyskiwania pożyczek na start i rozwój firmy.

To propozycja zarówno dla przedsiębiorców z doświadczeniem, osób planujących rozpoczęcie własnej działalności, jak i wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje.

Wydarzenia będą odbywać się w różnych częściach miasta, a w ich organizację zaangażowane są: Biuro Rozwoju Gospodarczego, wybrane dzielnice oraz partnerzy współpracujący z miastem.

Miejskie programy wsparcia dla przedsiębiorców

Tydzień Przedsiębiorczości jest okazją do pokazania oferty miasta i zachęcenia mieszkańców do aktywnego korzystania z dostępnych programów. Warto podkreślić, że wsparcie dla biznesu dostępne jest lokalnie, blisko mieszkańców oraz przedsiębiorców.

Miejskie inicjatywy oraz centra przedsiębiorczości działające w poszczególnych dzielnicach Warszawy oferują wsparcie w postaci programów doradczych, szkoleń, warsztatów czy przestrzeni co-workingowych z uwzględnieniem potrzeb lokalnej społeczności.