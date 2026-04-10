Jedna z najważniejszych instytucji kulturalnych w kraju rozpocznie wkrótce pierwszą kompleksową modernizację po 60 latach od odbudowy gmachu, która obejmie wszystkie przestrzenie jego wnętrza. Ale teatr nie przerywa artystycznej działalności.



Projekt przedstawili w czwartek: Marta Cienkowska, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, oraz Boris Kudlička – dyrektor Teatru Wielkiego – Opery Narodowej.

Ministra mówiła: - Kultura to dobro wspólne, ale nie jest wspólna, jeśli nie jest dostępna. Inwestycje w infrastrukturę kultury mają dla nas znaczenie strategiczne i są tak samo ważne jak inwestycje w kolej, w energetykę czy bezpieczeństwo. Dziś realizujemy te założenia w praktyce. Mamy największy w historii budżet funduszy europejskich na kulturę – 600 mln euro, czyli ok. 2,5 mld zł w programie FEnIKS. To największa alokacja na kulturę od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Obecnie realizujemy ok. 50 inwestycji, z których część jest strategiczna. Jedną z nich rozpoczynamy niebawem w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej.

Całkowity koszt projektu „Opera Nowych Możliwości – Modernizacja Infrastruktury Kulturalnej w TW – ON” wynosi ponad 140,2 mln zł, w tym ponad 90,8 mln zł stanowią środki unijne z programu FEnIKS; prawie 23,5 mln zł – środki z budżetu państwa i prawie 26 mln zł – środki własne Teatru Wielkiego - Opery Narodowej.

Opera otwarta

Marta Cienkowska podkreśla, że efektem modernizacji będzie stworzenie wielkiej opery otwartej, która naprawdę będzie operą nowych możliwości. Inwestycja ma wpłynąć również na wzrost zainteresowania ofertą teatru; szacuje się, że liczba odbiorców zwiększy się o prawie 37 tys. osób rocznie.

We wnętrzu Teatru Wielkiego - Opery Narodowej Foto: Monika Kuc

– Projekt nie będzie trwał dłużej niż dwa i pół roku, pierwsze prace budowlane wystartują już w lecie tego roku, a całość i zostanie zamknięta do 2029 roku – zapowiada dyrektor Boris Kudlička. I wyjaśnia, że zacznie się od budowy dwóch sal baletowych na dachu Teatru Wielkiego. Równocześnie będą remontowane obecne sale do ćwiczeń baletu. Natomiast na poziomie 0 powstanie nowa przestrzeń edukacyjna. Remont sali prób chóru to kolejny etap.

Etapy modernizacji

– A potem fazowo się przenosimy do wymiany parku oświetleniowego i wymiany instalacji w Salach Redutowych. To wszystko jest rozpisane na mapie na te dwa lata tak, żeby móc wykorzystywać przestrzenie teatralne zamiennie – tłumaczy. Równocześnie będziemy się starali o uzyskanie środków na kolejny etap, który dotyczy technologii sceny, wymiany technologii scenicznej, parku oświetleniowego, mechaniki – wyjaśnia Kudlička.

Ministra Marta Cienkowska i dyrektor Boris Kudlička Foto: Monika Kuc

Obecny etap projektu na razie nie zakłada prac na scenie głównej, bo to jak tłumaczy dyrektor – wymaga osobnego masterplanu ze względu na ogromne koszty.

Projekt „Opera Nowych Możliwości” jest jednym z 13 przedsięwzięć wybranych do realizacji w ramach działania 7.1 programu FEnIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027), na które przeznaczono łącznie ponad 500 mln zł. FEnIKS jest największym w Unii Europejskiej instrumentem finansowania inwestycji infrastrukturalnych, a kultura – jako jedyny obszar społeczny – została w nim uwzględniona jako istotny element rozwoju społeczno-gospodarczego.