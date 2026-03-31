Prawie 370 tys. zł uratowane przed oszustami

Pieniądze przejęte podczas policyjnej akcji wrócą do ich właściciela
Cała sytuacja rozegrała się w pobliżu jednego z przystanków autobusowych, gdzie starszy mężczyzna miał spotkać się z rzekomym kurierem. Funkcjonariusze z wydziału kryminalnego, dysponując wcześniejszymi ustaleniami operacyjnymi, objęli ten teren ścisłą obserwacją.
W zabezpieczonej przez mundurowych siatce znajdowało się dokładnie 366 tysięcy 960 złotych.
W pewnym momencie zauważyli seniora niosącego reklamówkę oraz rozglądającego się nerwowo 50-latka. Gdy doszło do przekazania przesyłki, policjanci natychmiast wkroczyli do akcji.
Zatrzymany mężczyzna był kompletnie zaskoczony obrotem spraw. Podczas przeszukania okazało się, że przy 50-latku znajdowały się również środki odurzające w postaci kilku gramów mefedronu.
Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na postawienie mężczyźnie zarzutów usiłowania oszustwa oraz posiadania narkotyków.
Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe sąd zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego najsurowszego środka zapobiegawczego. Najbliższe miesiące spędzi on w areszcie tymczasowym. Całe postępowanie pozostaje pod nadzorem praskiej prokuratury.