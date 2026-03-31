Prawie 370 tys. zł uratowane przed oszustami

Publikacja: 31.03.2026 08:15

Pieniądze przejęte podczas policyjnej akcji wrócą do ich właściciela

Pieniądze przejęte podczas policyjnej akcji wrócą do ich właściciela

Foto: policja

M.B.
Policjanci z Pragi-Południe udaremnili przekazanie wielkiej sumy pieniędzy oszustowi działającemu metodą na funkcjonariusza. Dzięki sprawnej akcji kryminalnych 50-letni mężczyzna wpadł na gorącym uczynku, a senior odzyskał oszczędności życia.

Cała sytuacja rozegrała się w pobliżu jednego z przystanków autobusowych, gdzie starszy mężczyzna miał spotkać się z rzekomym kurierem. Funkcjonariusze z wydziału kryminalnego, dysponując wcześniejszymi ustaleniami operacyjnymi, objęli ten teren ścisłą obserwacją.

W zabezpieczonej przez mundurowych siatce znajdowało się dokładnie 366 tysięcy 960 złotych.

W zabezpieczonej przez mundurowych siatce znajdowało się dokładnie 366 tysięcy 960 złotych.

Foto: policja

W pewnym momencie zauważyli seniora niosącego reklamówkę oraz rozglądającego się nerwowo 50-latka. Gdy doszło do przekazania przesyłki, policjanci natychmiast wkroczyli do akcji.

Zatrzymany mężczyzna był kompletnie zaskoczony obrotem spraw. Podczas przeszukania okazało się, że p

Zatrzymany mężczyzna był kompletnie zaskoczony obrotem spraw. Podczas przeszukania okazało się, że przy 50-latku znajdowały się również środki odurzające w postaci kilku gramów mefedronu.

Foto: policja

Pieniądze wrócą do właściciela

W zabezpieczonej przez mundurowych siatce znajdowało się dokładnie 366 tysięcy 960 złotych. Dzięki czujności i szybkiemu pojawieniu się funkcjonariuszy na miejscu, pokrzywdzony nie stracił ani złotówki. Zatrzymany mężczyzna był kompletnie zaskoczony obrotem spraw. Podczas przeszukania okazało się, że przy 50-latku znajdowały się również środki odurzające w postaci kilku gramów mefedronu.

Zarzuty i tymczasowy areszt

Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na postawienie mężczyźnie zarzutów usiłowania oszustwa oraz posiadania narkotyków.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe sąd zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego najsurowszego środka zapobiegawczego. Najbliższe miesiące spędzi on w areszcie tymczasowym. Całe postępowanie pozostaje pod nadzorem praskiej prokuratury.

