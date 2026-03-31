Prawie 370 tys. zł uratowane przed oszustami

Policjanci z Pragi-Południe udaremnili przekazanie wielkiej sumy pieniędzy oszustowi działającemu metodą na funkcjonariusza. Dzięki sprawnej akcji kryminalnych 50-letni mężczyzna wpadł na gorącym uczynku, a senior odzyskał oszczędności życia.



Cała sytuacja rozegrała się w pobliżu jednego z przystanków autobusowych, gdzie starszy mężczyzna miał spotkać się z rzekomym kurierem. Funkcjonariusze z wydziału kryminalnego, dysponując wcześniejszymi ustaleniami operacyjnymi, objęli ten teren ścisłą obserwacją.

W zabezpieczonej przez mundurowych siatce znajdowało się dokładnie 366 tysięcy 960 złotych. Foto: policja

W pewnym momencie zauważyli seniora niosącego reklamówkę oraz rozglądającego się nerwowo 50-latka. Gdy doszło do przekazania przesyłki, policjanci natychmiast wkroczyli do akcji.

Zatrzymany mężczyzna był kompletnie zaskoczony obrotem spraw. Podczas przeszukania okazało się, że przy 50-latku znajdowały się również środki odurzające w postaci kilku gramów mefedronu. Foto: policja

Pieniądze wrócą do właściciela

