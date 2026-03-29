Pożar hali z makulaturą na Zabranieckiej. Akcja 17 zastępów straży pożarnej na Targówku

W niedzielny poranek na warszawskim Targówku wybuchł groźny pożar hali magazynowej. Ogień objął większość obiektu wypełnionego makulaturą. Na miejscu pracowało 17 zastępów straży pożarnej oraz specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego.



Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o pożarze przy ulicy Zabranieckiej 5 w niedzielę, 29 marca, około godziny 8:50. Ogień pojawił się w hali magazynowej usytuowanej na pograniczu dzielnic Targówek i Praga-Południe. Jak podał portal Gazeta.pl, pożar szybko rozprzestrzenił się na terenie składowiska złomu. Płomienie objęły około 70 procent powierzchni obiektu o wymiarach 25 na 50 metrów. Nad miastem zaczęły unosić się gęste kłęby czarnego dymu widoczne z odległych dzielnic stolicy.

Mobilizacja służb i siły na miejscu zdarzenia

Skala zagrożenia wymusiła natychmiastową mobilizację licznych jednostek ratowniczych. Według informacji przekazanych przez Polską Agencję Prasową, do akcji skierowano łącznie 17 zastępów straży pożarnej. Wśród nich znalazła się specjalistyczna jednostka chemiczno-ekologiczna z JRG 6 oraz cysterna z JRG 17. Na miejscu obecna była także grupa operacyjna miasta. Całość działań gaśniczych koordynował p.o. zastępcy Komendanta Miejskiego PSP bryg. mgr inż. Jakub Okólski. Priorytetem ratowników było opanowanie szalejącego żywiołu wewnątrz metalowej konstrukcji.

Do akcji skierowano łącznie 17 zastępów straży pożarnej. Foto: PAP / Marcin Obara

Trudna specyfika akcji na terenie złomowiska

Akcja gaśnicza okazała się wyjątkowo wymagająca ze względu na rodzaj składowanego materiału. Portal RMF24 wskazał, że hala była wypełniona sprasowaną makulaturą. Taki materiał tworzy zbite i często ofoliowane bele. Powoduje to, że woda spływa po wierzchu, a wnętrze ładunku nadal się tli. Strażacy musieli ściśle współpracować z operatorami ciężkiego sprzętu mechanicznego. Wykorzystano koparki-chwytaki do rozrywania i rozgarniania pryzm papieru. Dopiero takie działanie pozwoliło na skuteczne przelanie pogorzeliska wodą i dotarcie do zarzewi ognia.