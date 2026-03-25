Nowoczesny kompleks sportowy przy LO im. Królowej Jadwigi coraz bliżej

To oznacza jedno – uczniowie zyskają przestrzeń, w której sport stanie się naturalną częścią dnia, a nie tylko obowiązkową lekcją wychowania fizycznego.

Ponad milion złotych wsparcia

Projekt nie powstałby tak szybko, gdyby nie zewnętrzne finansowanie. Mokotowski samorząd sięgnął po środki z dwóch programów.

Pierwsze 550 tys. zł pochodzi z Programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwach. Kolejne 600 tys. zł ma zostać przyznane w ramach Mazowieckiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej.

Łącznie daje to ponad 1,1 mln zł wsparcia, a całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 2,18 mln zł.

Co dalej? Czas na wykonawcę

Podpisanie umowy to ważny krok, ale nie ostatni. Teraz przed dzielnicą kolejny etap – wybór wykonawcy.

Za realizację inwestycji odpowiadać będzie Wydział Inwestycji i Remontów, przy wsparciu zespołu zajmującego się funduszami europejskimi. Gdy tylko zostanie podpisana druga umowa o dofinansowanie, ruszy procedura przetargowa.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, młodzi mieszkańcy Mokotowa już wkrótce będą mogli trenować w zupełnie nowych warunkach.