Nowoczesny kompleks sportowy przy LO im. Królowej Jadwigi coraz bliżej

Uczniowie zyskają nową przestrzeń do uprawiania sportu
Na Mokotowie rusza kolejny etap budowy nowoczesnego kompleksu sportowego przy X Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi. 16 marca 2026 roku dzielnica podpisała umowę z Ministerstwem Sportu i Turystyki, która zapewnia znaczące dofinansowanie inwestycji.
To dobra wiadomość nie tylko dla uczniów, ale też dla całej lokalnej społeczności. Właśnie dlatego władze dzielnicy stawiają na rozwój infrastruktury, która będzie dostępna na co dzień.
Nowy kompleks przy X LO ma być miejscem, które naprawdę zachęca do ruchu. W planach są m.in.:
To oznacza jedno – uczniowie zyskają przestrzeń, w której sport stanie się naturalną częścią dnia, a nie tylko obowiązkową lekcją wychowania fizycznego.
Podpisanie umowy to ważny krok, ale nie ostatni. Teraz przed dzielnicą kolejny etap – wybór wykonawcy.
Projekt nie powstałby tak szybko, gdyby nie zewnętrzne finansowanie. Mokotowski samorząd sięgnął po środki z dwóch programów.
Pierwsze 550 tys. zł pochodzi z Programu rozwoju infrastruktury sportowej w województwach. Kolejne 600 tys. zł ma zostać przyznane w ramach Mazowieckiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej.
Łącznie daje to ponad 1,1 mln zł wsparcia, a całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 2,18 mln zł.
Podpisanie umowy to ważny krok, ale nie ostatni. Teraz przed dzielnicą kolejny etap – wybór wykonawcy.
Za realizację inwestycji odpowiadać będzie Wydział Inwestycji i Remontów, przy wsparciu zespołu zajmującego się funduszami europejskimi. Gdy tylko zostanie podpisana druga umowa o dofinansowanie, ruszy procedura przetargowa.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, młodzi mieszkańcy Mokotowa już wkrótce będą mogli trenować w zupełnie nowych warunkach.