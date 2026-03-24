Roma Tower doceniona za dbałość o zdrowie. Nagrody przed rozpoczęciem budowy

Roma Tower to planowany 170-metrowy apartamentowiec klasy ultra luxury, który stanie w samym sercu Warszawy. Budowa obiektu ma rozpocząć się jeszcze w 2026 roku. Przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez BBI Development oraz Liebrecht & wooD zyskało uznanie międzynarodowych audytorów, którzy przyznali mu certyfikat Fitwel z najwyższą możliwą notą trzech gwiazdek. System ten ocenia budynki pod kątem rozwiązań sprzyjających zdrowiu, takich jak dostęp do naturalnego światła, jakość powietrza i wody oraz udogodnienia ułatwiające aktywny tryb życia.
Oprócz certyfikacji, projekt został wyróżniony dwiema nagrodami Best in Building Health Award 2026. Roma Tower uzyskała najwyższą punktację w całym regionie obejmującym Europę, Bliski Wschód oraz Afrykę, a także zwyciężyła w kategorii budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego na etapie projektowym.
Zdaniem przedstawicieli inwestora, współczesne budownictwo luksusowe musi wykraczać poza prestiżową lokalizację i architekturę. Kluczowe staje się realne wsparcie kondycji fizycznej i psychicznej lokatorów. W wieżowcu zaplanowano rozwiązania proekologiczne, w tym systemy wykorzystywania wody deszczowej oraz nowoczesną infrastrukturę do segregacji odpadów. Projekt uwzględnia również potrzeby osób aktywnych, oferując wygodne zaplecze dla rowerzystów.
Wnętrza apartamentowca oraz strefy wspólne, takie jak hol główny czy piętra rekreacyjne, zaprojektuje słynne włoskie studio Pininfarina z Turynu. Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji między innymi strefę wellness z 25-metrowym basenem.
Realizacja Roma Tower wiąże się także z dużą inwestycją w otoczenie budynku, co ma pozytywnie wpłynąć na wygląd tej części miasta. W porozumieniu z warszawskim ratuszem, inwestorzy planują na własny koszt odnowić fragmenty ulic Emilii Plater oraz Nowogrodzkiej. Prace o szacowanej wartości ponad 20 mln zł obejmą modernizację przestrzeni dla pieszych i rowerzystów. Wzdłuż ulic pojawi się nowa zieleń, w tym szpalery drzew i niska roślinność.
Oficjalna prezentacja projektu, za który odpowiada zespół Juvenes-Projekt, zaplanowana jest na drugą połowę 2026 roku.