Roma Tower doceniona za dbałość o zdrowie. Nagrody przed rozpoczęciem budowy

Warszawski apartamentowiec Roma Tower jako pierwszy projekt mieszkaniowy w Polsce otrzymał certyfikat Fitwel z najwyższą oceną. Inwestycja zdobyła też dwie międzynarodowe nagrody za wspieranie dobrostanu przyszłych mieszkańców.



Roma Tower to planowany 170-metrowy apartamentowiec klasy ultra luxury, który stanie w samym sercu Warszawy. Budowa obiektu ma rozpocząć się jeszcze w 2026 roku. Przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez BBI Development oraz Liebrecht & wooD zyskało uznanie międzynarodowych audytorów, którzy przyznali mu certyfikat Fitwel z najwyższą możliwą notą trzech gwiazdek. System ten ocenia budynki pod kątem rozwiązań sprzyjających zdrowiu, takich jak dostęp do naturalnego światła, jakość powietrza i wody oraz udogodnienia ułatwiające aktywny tryb życia.

Reklama Reklama

Oprócz certyfikacji, projekt został wyróżniony dwiema nagrodami Best in Building Health Award 2026. Roma Tower uzyskała najwyższą punktację w całym regionie obejmującym Europę, Bliski Wschód oraz Afrykę, a także zwyciężyła w kategorii budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego na etapie projektowym.

W porozumieniu z warszawskim ratuszem, inwestorzy planują na własny koszt odnowić fragmenty ulic Emilii Plater oraz Nowogrodzkiej.

Nowoczesny luksus to wellbeing i ekologia

Zdaniem przedstawicieli inwestora, współczesne budownictwo luksusowe musi wykraczać poza prestiżową lokalizację i architekturę. Kluczowe staje się realne wsparcie kondycji fizycznej i psychicznej lokatorów. W wieżowcu zaplanowano rozwiązania proekologiczne, w tym systemy wykorzystywania wody deszczowej oraz nowoczesną infrastrukturę do segregacji odpadów. Projekt uwzględnia również potrzeby osób aktywnych, oferując wygodne zaplecze dla rowerzystów.