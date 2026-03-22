Na skrzyżowaniu Cybernetyki i Rzymowskiego będą utrudnienia

W zawiązku z prowadzonymi pracami inaczej pojadą autobusy i samochody prywatne
Prace remontowe rozpoczną się w poniedziałek o godz. 9. Ekipy budowlane zajmą się wymianą zniszczonego asfaltu na lewym pasie ulicy Cybernetyki oraz na samym przejeździe przez ulicę Rzymowskiego. Zgodnie z harmonogramem uciążliwości potrwają do czwartku 26 marca, do godz. 7 rano.
W związku z pracami wygrodzony zostanie pas służący do skrętu w lewo z ulicy Cybernetyki w Rzymowskiego. Kierowcy będą mogli wykonać ten manewr z sąsiedniego pasa, z którego dotychczas można było jechać tylko w prawo. Dodatkowo jezdnia ulicy Rzymowskiego prowadząca w stronę Wyścigów zostanie zwężona o lewy pas ruchu.
Osobom chcącym uniknąć stania w korkach drogowcy sugerują ominięcie remontowanego skrzyżowania. Rekomendowana trasa alternatywna prowadzi ulicami Postępu oraz Marynarską.
Remont wpłynie również na funkcjonowanie komunikacji miejskiej, choć zmiany dotyczą wyłącznie kursów realizowanych w kierunku Wilanowa. Autobusy linii 165 zostaną skierowane na trasę biegnącą ulicami Bokserską i Gotarda. Z kolei pojazdy linii 317 ominą utrudnienia, jadąc ulicami Postępu i Marynarską. W przeciwnym kierunku autobusy będą kursowały bez zmian.