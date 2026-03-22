Życie Warszawy
Na skrzyżowaniu Cybernetyki i Rzymowskiego będą utrudnienia

Publikacja: 22.03.2026 17:30

W zawiązku z prowadzonymi pracami inaczej pojadą autobusy i samochody prywatne

W zawiązku z prowadzonymi pracami inaczej pojadą autobusy i samochody prywatne

M.B.
Od poniedziałku 23 marca kierowcy i pasażerowie w rejonie Służewca muszą liczyć się z utrudnieniami. Drogowcy planują remont nawierzchni na zbiegu ulic Cybernetyki i Rzymowskiego, co wymusi zmiany w ruchu oraz wprowadzenie objazdów dla autobusów.

Prace remontowe rozpoczną się w poniedziałek o godz. 9. Ekipy budowlane zajmą się wymianą zniszczonego asfaltu na lewym pasie ulicy Cybernetyki oraz na samym przejeździe przez ulicę Rzymowskiego. Zgodnie z harmonogramem uciążliwości potrwają do czwartku 26 marca, do godz. 7 rano.

Zmiany dla kierowców i zalecane objazdy

W związku z pracami wygrodzony zostanie pas służący do skrętu w lewo z ulicy Cybernetyki w Rzymowskiego. Kierowcy będą mogli wykonać ten manewr z sąsiedniego pasa, z którego dotychczas można było jechać tylko w prawo. Dodatkowo jezdnia ulicy Rzymowskiego prowadząca w stronę Wyścigów zostanie zwężona o lewy pas ruchu.

Osobom chcącym uniknąć stania w korkach drogowcy sugerują ominięcie remontowanego skrzyżowania. Rekomendowana trasa alternatywna prowadzi ulicami Postępu oraz Marynarską.

Inne trasy autobusów linii 165 i 317

Remont wpłynie również na funkcjonowanie komunikacji miejskiej, choć zmiany dotyczą wyłącznie kursów realizowanych w kierunku Wilanowa. Autobusy linii 165 zostaną skierowane na trasę biegnącą ulicami Bokserską i Gotarda. Z kolei pojazdy linii 317 ominą utrudnienia, jadąc ulicami Postępu i Marynarską. W przeciwnym kierunku autobusy będą kursowały bez zmian.

