Na skrzyżowaniu Cybernetyki i Rzymowskiego będą utrudnienia

Od poniedziałku 23 marca kierowcy i pasażerowie w rejonie Służewca muszą liczyć się z utrudnieniami. Drogowcy planują remont nawierzchni na zbiegu ulic Cybernetyki i Rzymowskiego, co wymusi zmiany w ruchu oraz wprowadzenie objazdów dla autobusów.



Prace remontowe rozpoczną się w poniedziałek o godz. 9. Ekipy budowlane zajmą się wymianą zniszczonego asfaltu na lewym pasie ulicy Cybernetyki oraz na samym przejeździe przez ulicę Rzymowskiego. Zgodnie z harmonogramem uciążliwości potrwają do czwartku 26 marca, do godz. 7 rano.

Zmiany dla kierowców i zalecane objazdy

W związku z pracami wygrodzony zostanie pas służący do skrętu w lewo z ulicy Cybernetyki w Rzymowskiego. Kierowcy będą mogli wykonać ten manewr z sąsiedniego pasa, z którego dotychczas można było jechać tylko w prawo. Dodatkowo jezdnia ulicy Rzymowskiego prowadząca w stronę Wyścigów zostanie zwężona o lewy pas ruchu.

Osobom chcącym uniknąć stania w korkach drogowcy sugerują ominięcie remontowanego skrzyżowania. Rekomendowana trasa alternatywna prowadzi ulicami Postępu oraz Marynarską.