Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK na Pradze-Północ. Wniosek o pozwolenie na budowę już złożony

Publikacja: 22.01.2026 18:00

Foto: mat. pras.

M.B.
Przy ul. 11 Listopada w Warszawie powstaje kluczowa inwestycja dla bezpieczeństwa państwa. NASK złożył wniosek o pozwolenie na budowę Centrum Cyberbezpieczeństwa – nowoczesnego kompleksu o znaczeniu ogólnokrajowym.

Na warszawskiej Pradze-Północ przygotowywana jest jedna z największych publicznych inwestycji technologicznych ostatnich lat. Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK (CCN) ma powstać przy ul. 11 Listopada. Kolejny ważny etap projektu został osiągnięty 16 stycznia 2026 roku, kiedy złożono wniosek o pozwolenie na budowę.

Planowany obiekt będzie miał ok. 10 tys. m² powierzchni całkowitej i zapewni miejsce pracy dla niemal 270 wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Szacowany koszt inwestycji to 310 mln zł, a zakończenie budowy przewidywane jest do końca 2029 roku.

Centrum o znaczeniu strategicznym dla państwa

Nowa siedziba NASK zostanie zlokalizowana w rejonie o rosnącym znaczeniu dla administracji publicznej i instytucji państwowych. Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK ma pełnić rolę kluczowego zaplecza technologicznego dla krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, w tym wsparcia dla CSIRT NASK, czyli Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego.

– Konsekwentnie realizujemy jeden z najważniejszych projektów dla krajowego cyberbezpieczeństwa. Przekazanie działki i postępy formalne to moment przełomowy – podkreśla Paweł Olszewski, wiceminister cyfryzacji.

Nowa siedziba NASK zostanie zlokalizowana w rejonie o rosnącym znaczeniu dla administracji publicznej i instytucji państwowych.

Foto: mat. pras.

Specjalistyczne centra i nowoczesne laboratoria

W ramach Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK powstanie szereg wyspecjalizowanych jednostek operacyjnych, badawczych i analitycznych. Wśród nich znajdą się m.in.:

  • Krajowe Centrum Odzyskiwania Danych,
  • Krajowe Centrum Operacyjne Cyberbezpieczeństwa,
  • Laboratorium Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji,
  • Laboratorium Fuzzingu i Badania Złośliwego Oprogramowania.

Ośrodek będzie odpowiadał za reagowanie na incydenty cybernetyczne, analizę zagrożeń oraz koordynację działań ochronnych w skali całego kraju.

Planowany obiekt będzie miał ok. 10 tys. m² powierzchni całkowitej i zapewni miejsce pracy dla niemal 270 wysoko wykwalifikowanych specjalistów

Foto: mat. pras.

Edukacja, szkolenia i wsparcie dla administracji

Projekt CCN zakłada również rozwój funkcji edukacyjnych. W nowym budynku powstanie modelowy ośrodek treningowo-szkoleniowy, w którym prowadzone będą szkolenia, testy i symulacje dla ekspertów cyberbezpieczeństwa, administracji publicznej oraz operatorów infrastruktury krytycznej. Centrum będzie także wspierać jednostki samorządu terytorialnego w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego.

– Projekt jest odpowiedzią na rosnącą liczbę coraz poważniejszych zagrożeń w cyberprzestrzeni i wynikające z nich straty gospodarcze – zaznacza Radosław Nielek, dyrektor NASK. – Jego realizacja zwiększy odporność państwa na cyberataki i poprawi bezpieczeństwo informacji.

Finansowanie i kolejne kroki

Projekt Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC.02.02). Umowę o dofinansowanie zawarto w październiku 2023 roku.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę inwestycja przejdzie do kolejnych etapów realizacji. CCN ma stać się jednym z filarów wdrażania dyrektywy NIS2 (ustanawia jednolite ramy prawne w celu utrzymania cyberbezpieczeństwa w 18 sektorach krytycznych w całej UE – przy. red.) i istotnie wzmocnić krajowy system cyberbezpieczeństwa.

