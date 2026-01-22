Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK na Pradze-Północ. Wniosek o pozwolenie na budowę już złożony

Przy ul. 11 Listopada w Warszawie powstaje kluczowa inwestycja dla bezpieczeństwa państwa. NASK złożył wniosek o pozwolenie na budowę Centrum Cyberbezpieczeństwa – nowoczesnego kompleksu o znaczeniu ogólnokrajowym.



Na warszawskiej Pradze-Północ przygotowywana jest jedna z największych publicznych inwestycji technologicznych ostatnich lat. Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK (CCN) ma powstać przy ul. 11 Listopada. Kolejny ważny etap projektu został osiągnięty 16 stycznia 2026 roku, kiedy złożono wniosek o pozwolenie na budowę.

Planowany obiekt będzie miał ok. 10 tys. m² powierzchni całkowitej i zapewni miejsce pracy dla niemal 270 wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Szacowany koszt inwestycji to 310 mln zł, a zakończenie budowy przewidywane jest do końca 2029 roku.

Centrum o znaczeniu strategicznym dla państwa

Nowa siedziba NASK zostanie zlokalizowana w rejonie o rosnącym znaczeniu dla administracji publicznej i instytucji państwowych. Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK ma pełnić rolę kluczowego zaplecza technologicznego dla krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, w tym wsparcia dla CSIRT NASK, czyli Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego.

– Konsekwentnie realizujemy jeden z najważniejszych projektów dla krajowego cyberbezpieczeństwa. Przekazanie działki i postępy formalne to moment przełomowy – podkreśla Paweł Olszewski, wiceminister cyfryzacji.