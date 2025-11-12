8.2°C
Życie Warszawy

Ponad 6 mln zł na remont kolejnej warszawskiej kamienicy. Powstanie 11 nowych mieszkań

Publikacja: 12.11.2025 15:20

Kamienica przy ulicy Rybnej 9 w trakcie remontu

Kamienica przy ulicy Rybnej 9 w trakcie remontu

Foto: Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Joanna Kamińska
W Warszawie trwa remont przedwojennej kamienicy zlokalizowanej przy ulicy Rybnej 9. W jego efekcie powstaną mieszkania komunalne. Modernizacja prowadzona jest w ramach warszawskiego Gminnego Programu Rewitalizacji.

Remont przedwojennej kamienicy przy ulicy Rybnej 9 realizowany jest przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. Łączny koszt inwestycji to nieco ponad 6,6 mln zł.

Po zakończonej modernizacji w budynku powstać ma 11 nowych mieszkań komunalnych i socjalnych, z czego 3 mają być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – informuje Urząd Dzielnicy Praga-Południe.

Kamienica przy ulicy Rybnej 9: Remont pod nadzorem konserwatora i ornitologa

Prace remontowe w kamienicy przy ulicy Rybnej 9 prowadzone są pod nadzorem konserwatora oraz ornitologa, a rozpoczęły się dopiero po zakończeniu okresu lęgowego ptaków.

W trakcie modernizacji szczególna uwaga zwracana jest na zabytkowe elementy budynku. Na jego elewacji zachowane zostaną „ostrzeliny” pochodzące z czasów II wojny światowej. W planach jest także przywrócenie oryginalnych i zakonserwowanych tabliczek z numerami mieszkań oraz uzupełnienie tych brakujących. Natomiast jedne z pierwotnych drzwi lokalowych – jako świadek historii – zamontowane zostaną w specjalnej wnęce ściennej w zejściu do piwnicy. Renowacji poddana zostanie również oryginalna klatka schodowa.

Elewacja remontowanej kamienicy przy ulicy Rybnej 9

Elewacja remontowanej kamienicy przy ulicy Rybnej 9

Foto: Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Czym jest warszawski Gminny Program Rewitalizacji?

Remont kamienicy przy ulicy Rybnej 9 to jedna z inwestycji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) m.st. Warszawy do roku 2030.

To już kolejny stołeczny program mający na celu rewitalizację. Przyjęty został uchwałą Rada Miasta stołecznego Warszawy z 19 września 2024 roku. Prowadzony jest w sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej oraz środowiskowej. Jednym z wielu jego celów jest budowa i modernizacja budynków z lokalami na wynajem. Ponadto obejmuje działania związane z modernizacją przestrzeni publicznej, w tym zieleni miejskiej, a także inwestycje kulturalne, oświatowe i sportowe.

© Licencja na publikację

