Ponad 6 mln zł na remont kolejnej warszawskiej kamienicy. Powstanie 11 nowych mieszkań

Kamienica przy ulicy Rybnej 9 w trakcie remontu
Remont przedwojennej kamienicy przy ulicy Rybnej 9 realizowany jest przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. Łączny koszt inwestycji to nieco ponad 6,6 mln zł.
Po zakończonej modernizacji w budynku powstać ma 11 nowych mieszkań komunalnych i socjalnych, z czego 3 mają być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – informuje Urząd Dzielnicy Praga-Południe.
Prace remontowe w kamienicy przy ulicy Rybnej 9 prowadzone są pod nadzorem konserwatora oraz ornitologa, a rozpoczęły się dopiero po zakończeniu okresu lęgowego ptaków.
W trakcie modernizacji szczególna uwaga zwracana jest na zabytkowe elementy budynku. Na jego elewacji zachowane zostaną „ostrzeliny” pochodzące z czasów II wojny światowej. W planach jest także przywrócenie oryginalnych i zakonserwowanych tabliczek z numerami mieszkań oraz uzupełnienie tych brakujących. Natomiast jedne z pierwotnych drzwi lokalowych – jako świadek historii – zamontowane zostaną w specjalnej wnęce ściennej w zejściu do piwnicy. Renowacji poddana zostanie również oryginalna klatka schodowa.
Elewacja remontowanej kamienicy przy ulicy Rybnej 9
Remont kamienicy przy ulicy Rybnej 9 to jedna z inwestycji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) m.st. Warszawy do roku 2030.
To już kolejny stołeczny program mający na celu rewitalizację. Przyjęty został uchwałą Rada Miasta stołecznego Warszawy z 19 września 2024 roku. Prowadzony jest w sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej oraz środowiskowej. Jednym z wielu jego celów jest budowa i modernizacja budynków z lokalami na wynajem. Ponadto obejmuje działania związane z modernizacją przestrzeni publicznej, w tym zieleni miejskiej, a także inwestycje kulturalne, oświatowe i sportowe.
Rewitalizacja w ramach GPR dotyczy trzech prawobrzeżnych dzielnic Warszawy: Pragi-Północ (w całości), Pragi-Południe (osiedla Kamionek i Grochów) oraz Targówka (Targówek Fabryczny i Mieszkaniowy). Program potrwa do 2030 roku, a skorzystać mają na nim mieszkańcy, przedsiębiorcy i turyści.
Dokładne informacje na temat rewitalizacji poszczególnych obszarów znaleźć można na stronach internetowych urzędów dzielnicowych.