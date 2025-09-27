Varso Tower. Mężczyzna wspiął się na szczyt najwyższego budynku w UE. Akcja służb w centrum Warszawy

24-letni Francuz został zatrzymany na szczycie Varso Tower po niebezpiecznej wspinaczce bez zabezpieczeń. Wcześniej (na zdjęciu) wspiął się na wieżowiec Presidential
W sobotnie południe centrum Warszawy stało się areną nietypowego i niebezpiecznego widowiska. Przy skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II z ulicą Chmielną, 24-letni Francuz, Titouan Leduc, rozpoczął wspinaczkę po elewacji Varso Tower. Mężczyzna, jak podaje Miejski Reporter, nie używał żadnych zabezpieczeń, czym zszokował licznie zgromadzonych gapiów, którzy obserwowali jego poczynania.
Na miejsce zdarzenia natychmiast wezwano służby ratunkowe. Jak informują portale Miejski Reporter oraz Wawa Hot News 24, w akcji brały udział liczne zastępy Państwowej Straży Pożarnej, w tym specjalistyczna grupa wysokościowa z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 oraz grupa operacyjna. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu terenu wokół wieżowca, aby zapewnić bezpieczeństwo przechodniom. W okolicy rozłożono specjalną matę asekuracyjną. W działania zaangażowana była również policja oraz Stołeczne Biuro Zarządzania Kryzysowego.
Incydent spowodował znaczące utrudnienia w ruchu drogowym. W związku z prowadzonymi przez służby czynnościami bezpieczeństwa, konieczne było czasowe zamknięcie Alei Jana Pawła II na odcinku pomiędzy ulicami Chmielna a Aleje Jerozolimskie. Decyzja ta miała na celu zapewnienie swobody działań ratunkowych, ale jednocześnie wywołała spore korki w samym centrum stolicy.
Po długiej i wyczerpującej wspinaczce, Titouan Leduc bezpiecznie dotarł na sam szczyt budynku. Varso Tower ma 53 kondygnacje i w sumie 310 metrów wysokości, co czyni go najwyższym budynkiem w Unii Europejskiej. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów tuż po wejściu na dach i przewieziono go na komisariat, gdzie będą prowadzone z nim dalsze czynności wyjaśniające.
Jak się okazało, dla Titouana Leduca nie była to pierwsza tego typu akcja w Warszawie. 22 czerwca tego roku Francuz wspiął się już na hotel Presidential (dawny Marriott), również bez użycia jakiegokolwiek sprzętu asekuracyjnego. Leduc jest tym samym pierwszą osobą, która zdobyła szczyt Varso Tower wspinając się po jego elewacji.