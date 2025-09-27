Varso Tower. Mężczyzna wspiął się na szczyt najwyższego budynku w UE. Akcja służb w centrum Warszawy

24-letni Francuz, Titouan Leduc, dokonał śmiałej wspinaczki na Varso Tower – najwyższy wieżowiec w Unii Europejskiej. Akcja, obserwowana przez tłum gapiów, sprowadziła na miejsce liczne służby, w tym straż pożarną i policję, a także spowodowała spore utrudnienia w ruchu drogowym.



W sobotnie południe centrum Warszawy stało się areną nietypowego i niebezpiecznego widowiska. Przy skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II z ulicą Chmielną, 24-letni Francuz, Titouan Leduc, rozpoczął wspinaczkę po elewacji Varso Tower. Mężczyzna, jak podaje Miejski Reporter, nie używał żadnych zabezpieczeń, czym zszokował licznie zgromadzonych gapiów, którzy obserwowali jego poczynania.

Reklama Reklama

Służby w gotowości

Na miejsce zdarzenia natychmiast wezwano służby ratunkowe. Jak informują portale Miejski Reporter oraz Wawa Hot News 24, w akcji brały udział liczne zastępy Państwowej Straży Pożarnej, w tym specjalistyczna grupa wysokościowa z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 oraz grupa operacyjna. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu terenu wokół wieżowca, aby zapewnić bezpieczeństwo przechodniom. W okolicy rozłożono specjalną matę asekuracyjną. W działania zaangażowana była również policja oraz Stołeczne Biuro Zarządzania Kryzysowego.

Paraliż w centrum stolicy

Incydent spowodował znaczące utrudnienia w ruchu drogowym. W związku z prowadzonymi przez służby czynnościami bezpieczeństwa, konieczne było czasowe zamknięcie Alei Jana Pawła II na odcinku pomiędzy ulicami Chmielna a Aleje Jerozolimskie. Decyzja ta miała na celu zapewnienie swobody działań ratunkowych, ale jednocześnie wywołała spore korki w samym centrum stolicy.