Życie Warszawy

Varso Tower. Mężczyzna wspiął się na szczyt najwyższego budynku w UE. Akcja służb w centrum Warszawy

Publikacja: 27.09.2025 14:10

24-letni Francuz został zatrzymany na szczycie Varso Tower po niebezpiecznej wspinaczce bez zabezpie

24-letni Francuz został zatrzymany na szczycie Varso Tower po niebezpiecznej wspinaczce bez zabezpieczeń. Wcześniej (na zdjęciu) wspiął się na wieżowiec Presidential

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
24-letni Francuz, Titouan Leduc, dokonał śmiałej wspinaczki na Varso Tower – najwyższy wieżowiec w Unii Europejskiej. Akcja, obserwowana przez tłum gapiów, sprowadziła na miejsce liczne służby, w tym straż pożarną i policję, a także spowodowała spore utrudnienia w ruchu drogowym.

W sobotnie południe centrum Warszawy stało się areną nietypowego i niebezpiecznego widowiska. Przy skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II z ulicą Chmielną, 24-letni Francuz, Titouan Leduc, rozpoczął wspinaczkę po elewacji Varso Tower. Mężczyzna, jak podaje Miejski Reporter, nie używał żadnych zabezpieczeń, czym zszokował licznie zgromadzonych gapiów, którzy obserwowali jego poczynania.

Służby w gotowości

Na miejsce zdarzenia natychmiast wezwano służby ratunkowe. Jak informują portale Miejski Reporter oraz Wawa Hot News 24, w akcji brały udział liczne zastępy Państwowej Straży Pożarnej, w tym specjalistyczna grupa wysokościowa z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 oraz grupa operacyjna. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu terenu wokół wieżowca, aby zapewnić bezpieczeństwo przechodniom. W okolicy rozłożono specjalną matę asekuracyjną. W działania zaangażowana była również policja oraz Stołeczne Biuro Zarządzania Kryzysowego.

Paraliż w centrum stolicy

Incydent spowodował znaczące utrudnienia w ruchu drogowym. W związku z prowadzonymi przez służby czynnościami bezpieczeństwa, konieczne było czasowe zamknięcie Alei Jana Pawła II na odcinku pomiędzy ulicami Chmielna a Aleje Jerozolimskie. Decyzja ta miała na celu zapewnienie swobody działań ratunkowych, ale jednocześnie wywołała spore korki w samym centrum stolicy.

Zatrzymanie na szczycie

Po długiej i wyczerpującej wspinaczce, Titouan Leduc bezpiecznie dotarł na sam szczyt budynku. Varso Tower ma 53 kondygnacje i w sumie 310 metrów wysokości, co czyni go najwyższym budynkiem w Unii Europejskiej. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów tuż po wejściu na dach i przewieziono go na komisariat, gdzie będą prowadzone z nim dalsze czynności wyjaśniające.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

