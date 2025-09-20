Klub Lunapark znika, ale możesz kupić jego kawałek. Ogłoszono wyprzedaż wszystkiego. „By został z wami na zawsze”

To koniec pewnej ery na warszawskiej scenie klubowej. Lunapark, który przez lata był symbolem głośnych, letnich imprez nad Wisłą, ogłosił wielką wyprzedaż wszystkiego. Wyprzedaż to dla jednych okazja do zdobycia pamiątki, dla drugich – gorzki żart na pożegnanie z klubem, który latami uprzykrzał życie mieszkańcom.



Nad Wisłą wreszcie zapadła cisza, a dla mieszkańców Saskiej Kępy to ulga po latach głośnych imprez. Nocne kluby, które działały na terenie Lunaparku, zakończyły swoją działalność. Jednak spokój jest pozorny, bo problem dzierżawy i bezprawnego zajmowania terenu przez spółkę pozostaje nierozwiązany.

Teraz dawny Lunapark przygotowuje się do wyprzedaży wyposażenia, co w kontekście całej sprawy nabiera ironicznego znaczenia.

„Zabierz kawałek Lunaparku do siebie!”

W całym prawnym zawirowaniu, o którym szeroko informowało „Życie Warszawy", pojawił się ironiczny element. Niespełna trzy tygodnie po zamknięciu klubów, Lunapark zaprasza na „Wielką wyprzedaż wszystkiego”. W dniach 27 i 28 września każdy będzie mógł stać się właścicielem fragmentu tego kultowego miejsca.

„Masz pomysł, co zrobić z cyrkowym namiotem? Chcesz postawić Hocka Klocka w swoim ogrodzie? A może marzy Ci się karuzela na działce?” – pytają w swoim komunikacie organizatorzy, kusząc, by „kawałek Lunaparku został z Wami na zawsze”. Wśród przedmiotów na sprzedaż jest nie tylko standardowe wyposażenie, ale też zaskakujące rekwizyty, takie jak cyrkowe namioty, karuzele czy neony.