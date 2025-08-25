18.1°C
Życie Warszawy

Strażnicy miejscy sprawdzają infrastrukturę przy szkołach

Publikacja: 25.08.2025 14:00

W trakcie kontroli strażnicy miejscy zwracają uwagę na wszystkie czynniki mogące wpływać na bezpiecz

Foto: Straż Miejska m.st. Warszawy

rbi
Stołeczni strażnicy miejscy sprawdzają, czy trasy prowadzące do szkół są bezpieczne i wolne od zagrożeń.

Funkcjonariusze kontrolują m.in. widoczność i poprawność oznakowania drogowego, ze szczególnym naciskiem na przejścia dla pieszych. Sprawdzają stan barier ochronnych, które mają zapobiegać wbieganiu dzieci na jezdnię oraz jakość nawierzchni chodników w okolicy szkół.

Strażnicy sprawdzają, czy uczniowie będą bezpieczni

W trakcie kontroli strażnicy miejscy zwracają uwagę na wszystkie czynniki mogące wpływać na bezpieczeństwo uczniów. W wielu przypadkach okazuje się, że konieczne jest odnowienie oznakowania poziomego na przejściach, które z powodu intensywnego użytkowania uległo zużyciu.

Strażnicy zwracają też uwagę na problem zasłaniania znaków drogowych przez wybujałą zieleń. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, patrole informują zarządcę terenu, aby podjął odpowiednie kroki naprawcze. Kontrolują również tereny przyległe do szkół, gdzie znajdują się boiska oraz place zabaw. Po przekazaniu zaleceń, funkcjonariusze prowadzą ponowne kontrole w celu sprawdzenia czy nieprawidłowości zostały usunięte.

Akcja „Bezpieczna droga do szkoły”

Działania strażników miejskich podejmowane są w trosce o bezpieczeństwo uczniów, którzy po wakacjach będą wracać „do ławek”. To także wstęp do rozpoczynającej się 1 września corocznej akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. Przez pierwsze 2 tygodnie roku szkolnego strażnicy będą obecni przy wybranych warszawskich placówkach edukacyjnych.

Jak zawsze będą pomagać najmłodszym bezpiecznie dotrzeć na lekcje i przypominać zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Z konsekwencjami muszą liczyć się kierujący, którzy nie będą stosować się do przepisów w zakresie zatrzymania i postoju pojazdów. Zadecydowane interwencje będą podejmowane również w wypadku innych nieprawidłowości i naruszeń bezpieczeństwa.

Źródło: zyciewarszawy.pl

