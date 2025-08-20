Wiele wskazuje na to, że po latach problemów tysiące mieszkańców Pragi Północ wreszcie poczuje ciepło w swoich domach. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami ogłosił przetarg na podłączenie do sieci ciepłowniczej 13 kamienic.



Jeszcze kilka tygodni temu „Życie Warszawy” informowało o ambitnych planach władz Pragi, dotyczących modernizacji przedwojennych kamienic pozbawionych centralnego ogrzewania. Dziś te plany stają się rzeczywistością. Dzielnica przeszła od słów do czynów, dając realną nadzieję na poprawę komfortu życia mieszkańców.

Reklama

Na czym polega problem?

Problem braku centralnego ogrzewania w starych, praskich kamienicach jest pokłosiem zaniedbań, które narastały przez dekady. Niegdyś tętniące życiem budynki, które przetrwały wojnę, często były pomijane w planach modernizacyjnych. Największą barierą były jednak skomplikowane kwestie prawne i nieuregulowane roszczenia do nieruchomości, co skutecznie blokowało wszelkie inwestycje. Mieszkańcy musieli więc radzić sobie z zimnem, wilgocią i grzybem, a ogrzewanie piecykami było dla nich jedynym, często drogim i nieefektywnym, rozwiązaniem.

Znamy konkrety i harmonogram

Najważniejszą informacją jest fakt, że Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ ogłosił przetarg na przygotowanie niezbędnej dokumentacji. Dotyczy on 13 konkretnych budynków, w których po raz pierwszy ma pojawić się centralne ogrzewanie. Na liście znajdują się adresy, o które radni zabiegali od dawna, m.in. Jadowska 7, Kłopotowskiego 20, Łochowska 58, Mała 12, Stalowa 6 oraz Szwedzka 21. Celem przetargu jest stworzenie szczegółowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody i węzłów cieplnych. Wybrane firmy będą miały na to 180 dni, co pozwala na ustalenie konkretnego harmonogramu prac.

Co dalej? Perspektywy na przyszłość

Ogłoszenie przetargu to kluczowy, kolejny krok w procesie modernizacji. Jak podkreśla radny Krzysztof Michalski, to kolejny dowód na to, że dzielnica systemowo podchodzi do problemu. Proces ten nie zakończy się na 13 kamienicach, a walka o podłączenie kolejnych adresów już się rozpoczęła. Przejście od planów do konkretnych działań daje mieszkańcom nadzieję na trwałą poprawę. Modernizacja to nie tylko zwiększenie komfortu, ale też istotny krok w kierunku walki ze smogiem, co jest jednym z priorytetów dla władz miasta.