Muzeum Neonów po przeprowadzce. Starą siedzibę wyparła deweloperka

Od 1 sierpnia Muzeum Neonów zaprasza do swojej nowej siedziby na IV piętrze Pałacu Kultury i Nauki. Wystawa „Światła Miasta” przenosi odwiedzających do Warszawy lat 70. XX wieku, epoki uznawanej za Złotą Erę Neonów w Polsce.



Muzeum Neonów, dotychczasowa wizytówka Pragi-Południe, oficjalnie przeniosło się do nowej, bardziej centralnej lokalizacji. W sali Marii Skłodowskiej-Curie w Pałacu Kultury i Nauki, muzeum prezentuje swoją najnowszą ekspozycję. To wyjątkowa okazja, by poznać historię designu i kultury wizualnej Warszawy drugiej połowy XX wieku, gdzie neony pełniły rolę nie tylko reklamy, ale także wyrazu artystycznych ambicji i symbolu nowoczesności. Tworzone przez uznanych grafików, plastyków i architektów, dziś zasługują na ochronę jako pełnoprawne dzieła sztuki.

Złota Era Neonów w nowym świetle

Wystawa „Światła Miasta” koncentruje się na latach 70. XX wieku, które były szczytem świetności neonów w Polsce. Zwiedzający mogą z bliska przyjrzeć się kultowym szyldom, które niegdyś zdobiły ulice stolicy. Wśród eksponatów znalazły się takie klasyki, jak neony restauracji „Berlin” i „Szanghaj”, lokali „Syrenka”, „Bajeczny”, „Bar Mleczny Biedronka”, a także dobrze znane „Cepelia” i „Sezam”. Kolekcję uzupełniono o neony z innych państw bloku wschodniego, m.in. z Czechosłowacji i Węgier. Nowością jest odtworzona sklepowa wystawa ze sprzętem RTV i AGD z epoki, która pozwala poczuć klimat tamtych czasów.

Niektóre neony są pokazywane po raz pierwszy, także po gruntownej renowacji. To m.in. poznańska „Antylopa” i lubelski „Jubiler”. Odtworzono również kultową „Krówkę” z baru mlecznego Bambino oraz neon „Adria”. Dyrektor placówki, Ilona Karwińska, zapowiada, że ekspozycja będzie sukcesywnie uzupełniana o kolejne obiekty, w tym łódzką „Polfę” i tyski „Atom”. Muzeum zaprasza codziennie – od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00–18:00 oraz w weekendy od 10:00 do 19:00.