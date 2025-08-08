Muzeum Neonów po przeprowadzce. Starą siedzibę wyparła deweloperka

Kultowe muzeum musiało wyprowadzić się z dotychczasowej siedziby na Kamionku
Muzeum Neonów, dotychczasowa wizytówka Pragi-Południe, oficjalnie przeniosło się do nowej, bardziej centralnej lokalizacji. W sali Marii Skłodowskiej-Curie w Pałacu Kultury i Nauki, muzeum prezentuje swoją najnowszą ekspozycję. To wyjątkowa okazja, by poznać historię designu i kultury wizualnej Warszawy drugiej połowy XX wieku, gdzie neony pełniły rolę nie tylko reklamy, ale także wyrazu artystycznych ambicji i symbolu nowoczesności. Tworzone przez uznanych grafików, plastyków i architektów, dziś zasługują na ochronę jako pełnoprawne dzieła sztuki.
Wystawa „Światła Miasta” koncentruje się na latach 70. XX wieku, które były szczytem świetności neonów w Polsce. Zwiedzający mogą z bliska przyjrzeć się kultowym szyldom, które niegdyś zdobiły ulice stolicy. Wśród eksponatów znalazły się takie klasyki, jak neony restauracji „Berlin” i „Szanghaj”, lokali „Syrenka”, „Bajeczny”, „Bar Mleczny Biedronka”, a także dobrze znane „Cepelia” i „Sezam”. Kolekcję uzupełniono o neony z innych państw bloku wschodniego, m.in. z Czechosłowacji i Węgier. Nowością jest odtworzona sklepowa wystawa ze sprzętem RTV i AGD z epoki, która pozwala poczuć klimat tamtych czasów.
Niektóre neony są pokazywane po raz pierwszy, także po gruntownej renowacji. To m.in. poznańska „Antylopa” i lubelski „Jubiler”. Odtworzono również kultową „Krówkę” z baru mlecznego Bambino oraz neon „Adria”. Dyrektor placówki, Ilona Karwińska, zapowiada, że ekspozycja będzie sukcesywnie uzupełniana o kolejne obiekty, w tym łódzką „Polfę” i tyski „Atom”. Muzeum zaprasza codziennie – od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00–18:00 oraz w weekendy od 10:00 do 19:00.
Przenosiny muzeum do Pałacu Kultury i Nauki symbolicznie zamykają pewien rozdział w historii warszawskiej Pragi. Dotychczasowa siedziba placówki, SOHO Factory na Kamionku, przez lata była tętniącym życiem centrum kulturalnym. Postindustrialne tereny dawnej fabryki motocykli stały się przestrzenią dla pracowni artystycznych, kawiarni, restauracji i galerii, a Muzeum Neonów było jedną z najpopularniejszych atrakcji dzielnicy.
W 2017 roku teren SOHO Factory został sprzedany deweloperowi Yareal. Ta zmiana przyspieszyła proces przekształcania terenu w nowoczesne osiedle mieszkaniowe. Nowa koncepcja zakładała stworzenie „kwadransowego miasta” – miejsca, w którym mieszkańcy mają dostęp do usług, handlu i rekreacji w zasięgu 15 minut.
Powstały i wciąż powstają nowe budynki mieszkalne, które łączą się z postindustrialnym charakterem miejsca. W ramach projektu „SOHO by Yareal” oddano do użytku już kilka etapów, a kolejne są w budowie. Docelowo na terenie ma zamieszkać nawet 2 tysiące osób.
Miejsce dawnych funkcji kulturalnych wyparła intensywna zabudowa mieszkaniowa. To, co było unikalnym i artystycznym centrum, zmienia się w typowe osiedle deweloperskie z tysiącami nowych mieszkań. Wyprowadzka Muzeum Neonów jest więc symbolicznym pożegnaniem z tą epoką.