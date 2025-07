WTA 125 w Warszawie. Polskie tenisistki śladami Igi Świątek na kortach Legii

Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy Tenis, szczególnie kobiecy, jest obecnie na fali – również dzięki sukcesom Igi Świątek.

Martyna Kubka, młody talent, triumfowała w deblu podczas ubiegłorocznej edycji turnieju. Jej postępy w cyklu ITF World Tennis Tour dają nadzieję na udany występ również w singlu. Z kolei Weronika Ewald uznawana jest za jedną z największych nadziei polskiego tenisa młodego pokolenia. Występ w turnieju tej rangi to dla niej okazja do zebrania cennego doświadczenia i zmierzenia się z zawodniczkami na wyższym poziomie. Monika Stankiewicz, reprezentantka Legii Warszawa, będzie miała szansę zaprezentować się przed własną publicznością.

- W naszym turnieju można obejrzeć zawodniczki mniej rozpoznawalne, które dopiero zaczynają wielkie kariery. W kolejnych sezonach widzimy je w światowej czołówce. Na przykład Dajana Jastremska z Ukrainy, która wygrała pierwszą edycję, a teraz widujemy ją na największych turniejach – podkreśla Dariusz Łukaszewski, prezes Polskiego Związku Tenisowego.

Szansa na przyszłość polskiego tenisa

Turniej w Warszawie jest istotnym punktem na tenisowej mapie Polski. To jedyna impreza rangi WTA w kraju, która daje polskim zawodniczkom szansę na rywalizację z międzynarodową czołówką. Dla młodych talentów, takich jak Weronika Ewald czy Martyna Kubka, jest to kluczowy etap w rozwoju kariery. Wiele przyszłych gwiazd, w tym Iga Świątek, zdobywało pierwsze cenne doświadczenia właśnie na tego typu turniejach. Występy na kortach Legii mogą być inspiracją dla kolejnych pokoleń, motywując je do podążania śladami najbardziej utytułowanej polskiej tenisistki.

- Tenis, szczególnie kobiecy, jest obecnie na fali – również dzięki sukcesom Igi Świątek. To największy zawodowy turniej tenisa kobiecego w Polsce i jedyny tej rangi w kalendarzu WTA (…) Dla wszystkich uczestników turnieju zostanie zorganizowana bezpłatna strefa kibica, która będzie dostępna przez cały czas trwania wydarzenia. Będzie to przestrzeń nie tylko do kibicowania, ale także aktywnego uczestnictwa – będzie można zagrać w tenisa z instruktorem i poznać podstawy tego sportu, a dzieci będą mogły wziąć udział w warsztatach artystyczno-plastycznych – zaznacza Renata Kaznowska, wiceprezydent stolicy.

Atrakcje dla kibiców i mieszkańców

Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji dla fanów tenisa. Na terenie kortów Legii powstanie strefa kibica, dostępna bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych. To idealne miejsce, by poczuć tenisową atmosferę i spędzić czas z rodziną.

W trakcie weekendu finałowego, na bocznych kortach, odbędzie się rywalizacja najmłodszych tenisistów i tenisistek. W kategoriach do lat 10 walczyć będą o Puchar Prezydenta Warszawy i Marszałka Województwa Mazowieckiego, co ma promować tenis wśród dzieci. Półfinały i finały turnieju głównego będzie można śledzić również dzięki transmisjom telewizyjnym na antenie TVP Sport.

Bilety dostępne w sprzedaży

Bilety na finały WTA 125 T-Mobile Polish Open 2025 są już dostępne w serwisie eBilet.pl. Ceny za dzienny wstęp zaczynają się od 64 PLN. Szczegółowy cennik oraz informacje o ewentualnych pakietach dostępne są bezpośrednio na stronie dystrybutora. Wstęp w dniach 27-31.07 jest darmowy.