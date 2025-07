Jedyne Centrum Integracji Cudzoziemców na Mazowszu będzie działało w Warszawie

– Od czerwca w naszej siedzibie działa biuro – punkt konsultacyjno-informacyjny. Dotychczas zgłosiło się do nas ponad 100 osób chętnych do udziału w projekcie. Rejestrując te osoby, badamy ich potrzeby, sprawdzamy, które z zaplanowanych działań możemy im zaproponować. Na razie największe zainteresowanie wzbudzają lekcje języka polskiego i wsparcie psychologiczne – mówi Hanna Maliszewska, rzeczniczka prasowa MCPS.

MCPS jako lider projektu nadal będzie odpowiedzialny m.in. za rejestrację uczestników, diagnozę potrzeb, koordynację nauki języka polskiego.

Centrum Integracji Cudzoziemców udzieli informacji i nauczy polskiego

Pracownicy biura będą udzielać niezbędnych informacji – zwłaszcza dotyczących porządku administracyjnego w naszym kraju i dostępu do usług publicznych. W ramach działań prowadzone będą również kursy języka polskiego na poziomie A1/A2 oraz B1/B2, a także kursy języka polskiego branżowego.

Organizacje pozarządowe – jako partnerzy projektu – będą m.in. prowadzić kursy adaptacyjno-orientacyjne, które przybliżą obcokrajowcom historię Polski i nasze tradycje oraz zwyczaje. Wprowadzą też w realia polskiej administracji, gospodarki oraz społeczeństwa. W ramach ich zadań planowane jest zwiększenie zakresu specjalistycznego wsparcia świadczonego w siedzibach organizacji.

Wsparciem objęci będą także pracownicy mazowieckich placówek oświatowych czy pomocy społecznej, by łatwiej im się pracowało w środowisku wielokulturowym. Zdobędą wiedzę z obszaru edukacji międzykulturowej oraz narzędzia do pracy z dziećmi z innych kultur, do rozmów z rodzicami, do zrozumienia pewnych nawyków społeczno-kulturowych, które mogą stanowić barierę w integracji.

Zmiany w projekcie wynikają z trudności, które pojawiły się po rosnącym oporze społecznym i politycznym w miastach województwa mazowieckiego, w których było zaplanowane otwarcie CIC – w Radomiu, Siedlcach, Ostrołęce, Płocku czy Ciechanowie. Intensywne protesty grup i organizacji społecznych sprawiły, że wzrosło negatywne nastawienie wobec cudzoziemców, szczególnie osób z Bliskiego Wschodu i Ukrainy. Pojawiła się wyraźna niechęć do założeń projektu. Dodatkowo, decyzje samorządów innych województw, w tym wycofanie się m.in. małopolskiego czy łódzkiego z realizacji projektu w ramach środków z Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, sprawiły, że kształt mazowieckiego projektu uległ zmianom.