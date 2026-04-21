Warszawski rynek biurowy stoi przed dużym wyzwaniem. Rekordowo niska aktywność deweloperów, znikająca dostępność dużych modułów w centrum i rosnący popyt ze strony sektora IT zwiastują nieuchronny wzrost stawek za wynajem powierzchni.



Mało nowej powierzchni, mniej pustostanów

Pierwszy kwartał 2026 roku przyniósł Warszawie zastrzyk 42,9 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej (m.in. Studio A i Vena), jednak eksperci JLL i PINK ostrzegają: to tylko chwilowy oddech. Całkowite zasoby stolicy, wynoszące 6,3 mln mkw., niemal nie drgnęły w skali roku, ponieważ rynek agresywnie czyści się z przestarzałych budynków. Od 2020 roku wycofano z użytku już ponad 400 tys. mkw. niefunkcjonalnych obiektów.

Spadek podaży widać w statystykach pustostanów. Średni wskaźnik obniżył się do poziomu 9,5%, ale w najbardziej pożądanych lokalizacjach biur po prostu brakuje. W budynkach oddanych po 2019 roku w Centralnym Obszarze Biznesu współczynnik pustostanów wynosi zaledwie 1,5%.

Deweloperzy wstrzymali oddech

Najbardziej niepokojącym sygnałem jest najniższa od 15 lat aktywność inwestycyjna. Według danych Newmark Polska, w budowie znajduje się obecnie zaledwie 115 tys. mkw. powierzchni – to spadek o ponad 50% rok do roku. W ostatnim kwartale nie rozpoczęto żadnej nowej budowy, mimo że deweloperzy posiadają gotowe projekty i grunty.

Sektor IT dyktuje warunki

Mimo popularności pracy hybrydowej, popyt na biura pozostaje wysoki. W I kwartale wynajęto 133,8 tys. mkw., a liderem został sektor IT (20% umów), wyprzedzając usługi dla biznesu i finanse. Firmy technologiczne traktują nowoczesne biura jako kluczowe narzędzie w walce o talenty.

Ile zapłacimy za biuro?

Obecnie stawki w centrum oscylują wokół 22–28 euro za mkw., a poza nim – 16–18 euro. Jednak eksperci prognozują, że malejąca dostępność modułów powyżej 4 tys. mkw. wywoła w najbliższych miesiącach silną presję na wzrost czynszów w segmencie prime. Najemcy mają coraz mniej czasu na decyzje, gdyż konkurencja o najlepsze adresy, zwłaszcza w okolicach Ronda Daszyńskiego, staje się coraz ostrzejsza.

