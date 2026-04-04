Trakt Królewski zamieni się w deptak. Przez Warszawę przejdą procesje

W Wielkanoc, od 4 do 6 kwietnia, Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat zostaną oddane we władanie pieszych. To popularne miejsce spacerów zmieni swój charakter, co wpłynie na kursowanie autobusów i organizację ruchu w centrum miasta.



Od nocy z piątku na sobotę aż do wtorkowego poranka odcinek od ronda de Gaulle’a do placu Zamkowego będzie zamknięty dla samochodów. W tym czasie Traktem Królewskim będą mogli poruszać się wyłącznie piesi oraz rowerzyści.

W sobotę wieczorem oraz w niedzielny poranek w kilku dzielnicach Warszawy odbędą się procesje rezurekcyjne.

Zmiana ta ma na celu stworzenie przyjaznej przestrzeni dla osób spędzających Wielkanoc w Warszawie i chcących cieszyć się świąteczną atmosferą bez miejskiego hałasu. Standardowa organizacja ruchu zostanie przywrócona 7 kwietnia o świcie.

Zmiany w kursowaniu autobusów

Wyłączenie Traktu Królewskiego z ruchu kołowego wymusza wprowadzenie tras objazdowych dla wielu linii Warszawskiego Transportu Publicznego. Autobusy linii 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503 oraz nocna linia N44 będą kierowane na sąsiednie ulice, takie jak Marszałkowska, Królewska czy Mazowiecka.