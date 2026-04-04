7.9°C
1014.5 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Trakt Królewski zamieni się w deptak. Przez Warszawę przejdą procesje

Publikacja: 04.04.2026 07:30

W czasie Wielkanocy ruchu kołowy będzie wyłączony z Krakowskiego Przedmieścia i Nowego Światu

Foto: mat. pras.

M.B.
W Wielkanoc, od 4 do 6 kwietnia, Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat zostaną oddane we władanie pieszych. To popularne miejsce spacerów zmieni swój charakter, co wpłynie na kursowanie autobusów i organizację ruchu w centrum miasta.

Od nocy z piątku na sobotę aż do wtorkowego poranka odcinek od ronda de Gaulle’a do placu Zamkowego będzie zamknięty dla samochodów. W tym czasie Traktem Królewskim będą mogli poruszać się wyłącznie piesi oraz rowerzyści.

W sobotę wieczorem oraz w niedzielny poranek w kilku dzielnicach Warszawy odbędą się procesje rezurekcyjne. 

Zmiana ta ma na celu stworzenie przyjaznej przestrzeni dla osób spędzających Wielkanoc w Warszawie i chcących cieszyć się świąteczną atmosferą bez miejskiego hałasu. Standardowa organizacja ruchu zostanie przywrócona 7 kwietnia o świcie.

Zmiany w kursowaniu autobusów

Wyłączenie Traktu Królewskiego z ruchu kołowego wymusza wprowadzenie tras objazdowych dla wielu linii Warszawskiego Transportu Publicznego. Autobusy linii 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503 oraz nocna linia N44 będą kierowane na sąsiednie ulice, takie jak Marszałkowska, Królewska czy Mazowiecka.

Reklama
Reklama

Szczególnie warto zwrócić uwagę na linię 111, która pojedzie przez most Świętokrzyski, oraz linie 116, 180 i 503, które ominą zamknięty odcinek, przejeżdżając przez plac Piłsudskiego i ulicę Senatorską. Pasażerowie powinni zarezerwować nieco więcej czasu na podróż i sprawdzać aktualne komunikaty na przystankach.

Utrudnienia związane z procesjami

W sobotę wieczorem oraz w niedzielny poranek w kilku dzielnicach Warszawy odbędą się procesje rezurekcyjne. Uroczystości te mogą powodować chwilowe wstrzymania ruchu i dodatkowe zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Pierwsze utrudnienia pojawią się już w sobotę po godzinie 21:00 w okolicach ulicy Długiej i Miodowej.

W niedzielę procesje przejdą ulicami wokół wielu świątyń, między innymi na placu Zbawiciela, gdzie wierni trzykrotnie okrążą plac. Wpłynie to na kursowanie tramwajów linii 4, 10, 11, 15, 16, 18 i 76. Podobne wydarzenia zaplanowano również na Tamce, w Ursusie przy ulicy Sosnkowskiego oraz na Siekierkach. W czasie przejścia wiernych ruchem będzie kierować policja lub służby nadzoru ruchu, a autobusy poszczególnych linii mogą być kierowane na najbliższe przejezdne ulice.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA