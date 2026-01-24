Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna to ciało doradcze, które działa na mocy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna to ciało doradcze, które działa na mocy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Do kompetencji komisji należy opiniowanie różnych projektów architektonicznych i urbanistycznych trafiających do miasta. Komisja zajmuje się także dokumentami przygotowywanymi przez urzędników.
Odnosi się do planów miejscowych, projektów inwestycji mieszkaniowych przygotowywanych na mocy specustawy czy dokumentów wyższego rzędu takich jak programy operacyjne, strategiczne. Komisja opiniowała w ostatniej kadencji projekt Planu Ogólnego dla m.st. Warszawy oraz dokument Strategii Warszawa2040+.
Nowa Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna w kadencji 2026 – 2028 obradować będzie w 9-osobowym składzie.
W skład MKUA wchodzą specjaliści z zakresu architektury oraz urbanistyki. Posiadają oni w tych dziedzinach zarówno doświadczenie teoretyczne, jak i praktyczne. W nowej Komisji zasiadają:
Małgorzata Mirecka – Przewodnicząca Komisji
Dr hab. inż. arch., architektka-urbanistka, związana na stałe z Wydziałem Architektury Politechniki Warszawskiej, łącząca naukę z praktyką. Członkini różnych zespołów eksperckich: Rady Naukowej Kampinoskiego Parku Narodowego, miejskich i gminnych Komisji Urbanistyczno-Architektonicznych, (Biała Podlaska, Leszno, Chynów, przewodnicząca GPKUA w Piasecznie). Jako członkini TUP uczestniczyła w pracach Zespołu ds. Planowania Zintegrowanego KPZK PAN – TUP, Rzeczoznawca Towarzystwa Urbanistów Polskich w zakresie planowania miejscowego, w latach 2015-2021 sekretarz Rady TUP, obecnie jej członkini. Członkini Mazowieckiej Okręgowej Izby Urbanistów od 2004 r. do czasu jej likwidacji.
Tomasz Dybicz
Specjalista w obszarze planowania transportu i mobilności miejskiej oraz adiunkt w Zakładzie Inżynierii Komunikacyjnej i Geodezji. Zajmuje się analizą funkcjonowania układów komunikacyjnych oraz oceną i przygotowaniem rozwiązań wspierających zrównoważony rozwój miast, w tym integracją transportu zbiorowego z ruchem pieszym i rowerowym oraz kształtowaniem dostępności przestrzennej. W swojej pracy łączy podejście inżynierskie z analizą danych (m.in. pomiary ruchu, dane przestrzenne/GIS) i oceną wariantów inwestycyjnych.
W ramach działalności eksperckiej uczestniczy w przygotowaniu opracowań i rekomendacji dla jednostek samorządu terytorialnego, koncentrując się na rozwiązaniach poprawiających bezpieczeństwo, efektywność i jakość przestrzeni publicznych
Maciej Kuryłowicz
Sędzia konkursowy w Kolegium Sędziów Konkursowych SARP. Członek Zarządu Oddziału Warszawskiego SARP w latach 2011-2015. W latach 1995-2000, w zespole projektowym arch. M. Budzyński, arch. M. Badowski jako współprojektant Budynku BUW na warszawskim Powiślu, Sądu Najwyższego na Placu Krasińskich w Warszawie, Budynku Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie (I Nagroda w konkursie SARP- projekt finalnie nie zrealizowany). Od 2000 roku własna praktyka architektoniczna. Laureat w konkursach architektonicznych polskich i międzynarodowych w tym nagród w konkursach SARP oraz nagrody za Najlepsze w Europie Śródmiejskie Centrum Handlowe – Alfa w Białymstoku. Promotor idei zrównoważonego rozwoju i działań na rzecz dobrostanu człowieka.
Daniel Piotrowski
Urbanista, prezes Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich. Ekspert w zakresie zrównoważonej urbanistyki, placemakingu oraz projektów wielofunkcyjnych. Współautor koncepcji urbanistycznych i masterplanów tworzonych w międzynarodowych zespołach projektowych na terenie krajów Unii Europejskiej. Współpracując z pracownią Macieja Mycielskiego, brał udział w projektowaniu nowych założeń urbanistycznych, oraz przestrzeni publicznych, w tym masterplanu Pola Mokotowskiego oraz koncepcji przekształceń placu Powstańców, placu Teatralnego i placu Bankowego. Główny projektant koncepcji urbanistycznej w ramach programu Port Polska (do 2024). Obecnie zawodowo zaangażowany w procesy transformacji terenów poprzemysłowych w Polsce oraz w regionie EMEA. Członek Zarządu Oddziału Warszawskiego TUP w latach 2022–2025, uczestnik zespołów eksperckich, m.in. MKUA i GKUA. Laureat konkursów architektoniczno-urbanistycznych (m. in. Wolne Tory w Poznaniu, Kraków Nowa Huta Przyszłości, Targówek Przemysłowy, Centrum Radzymina). Członek ULI oraz INTBAU. Absolwent Politechniki Warszawskiej
Diana Polkowska
Architektka i urbanistka, ukończyła Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej.
Od studiów związana z autorską pracownią dr hab. inż. arch. Krzysztofa Domaradzkiego, gdzie zdobywała doświadczenie w planowaniu i projektowaniu urbanistycznym, biorąc udział w konkursach i projektach przebudowy kluczowych ulic stolicy oraz przygotowując wiele analiz urbanistycznych i planów miejscowych. Od 2011 roku właściciel i projektant w Pracowni Projektowej dpp Design, gdzie łączy urbanistykę z projektowaniem architektury.
Jako uprawniony rzeczoznawca majątkowy specjalizowała się w opracowywaniu prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i na tym polu prowadziła prace badawcze nad przestrzenią publiczną miast dużych w ramach studiów doktoranckich na Wydziale Architektury PW.
Członkini gminnych Komisji Urbanistyczno-Architektonicznych w Piasecznie i Otwocku oraz zespołu ekspertów Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i Towarzystwa Urbanistów Polskich.
Członkini organizacji zawodowych i stowarzyszeń: MOIU od 2009 r. do czasu jej likwidacji, MOIA, Stowarzyszenia PIU, Oddziału TUP w Warszawie i Oddziału Warszawskiego SARP.
Jolanta Przygońska
Architekt-urbanista. Prezes Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów, wiceprezes Zarządu Federacji Polskiej Urbanistyki, członek Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP – sędzia konkursowy SARP, członek Społecznej Rady Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przy Prezydencie m.st. Warszawy. Członek i przewodnicząca kilku Gminnych oraz Miejskich Komisji Urbanistyczno-Architektonicznych, a także Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Mazowieckiego. Członek Komisji Architektury XX wieku PKN Icomos. Członek Zespołu doradczego ds. opracowania Polityki Architektonicznej Państwa.
Robert Szumielewicz
Architekt i urbanista, od urodzenia związany z Warszawą.W latach 2014-2022 Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP a od 2022 roku wiceprezes Krajowej Rady Izby Architektów RP. W 2015 roku powołany przez Prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz do Rady Architektury i Przestrzeni Publicznej. Od kilku lat uczestniczy w pracach warszawskiej Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Przewodniczący Rady Sektorowej ds. Architektura i Urbanistyka utworzonej w 2025 roku przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Zasiadał w jury Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy w edycjach: II, III, V, VI, VII. W IV edycji był jednym z laureatów Grand Prix tej nagrody, a także zwycięzców w kategorii Najlepsza Przestrzeń Publiczna Warszawy oraz Nagrody Publiczności (w części Projekty obiektów pływających za Bulwary nad Wisłą – odcinek od mostu Śląsko-Dąbrowskiego do mostu Świętokrzyskiego).
Magdalena Wnęk
Architektka krajobrazu, absolwentka SGGW. Od 2017 r. jest wspólnikiem w pracowni architektury krajobrazu topoScape.
Jest współautorem wielu projektów w Warszawie m.in. rewaloryzacji Ogrodu Krasińskich, Parku na Kopcu Powstania Warszawskiego, Parku Żerańskiego, otoczenia nowej siedziby Orkiestry Sinfonia Varsovia. Od ponad 20 lat zajmuje się projektowaniem przestrzeni publicznych. W swojej pracy uwzględnienia specyfikę miejsca, uwarunkowań przyrodniczych i ekonomiczno-eksploatacyjnych, relacje społeczne pomiędzy użytkownikami, potrzeby zrównoważonego rozwoju oraz gospodarowanie wodami opadowymi.
Monika Wróbel
Dr. inż. arch., architektka, urbanistka i badaczka miejska działająca w obszarze przestrzeni publicznych. Wiceprezeska Fundacji Skwer Sportów Miejskich wspierającej rozwój przyjaznych, międzypokoleniowych przestrzeni miejskich rekreacji, oficjalnego partnera inicjatywy Nowego Europejskiego Bauhausu. Jako ekspertka wspiera Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy w projektach dotyczących rozwoju przestrzeni publicznych Stolicy. W latach 2010 – 2016 pełniła funkcję kierownika projektów w pracowni KAPS Architekci projektując zespoły mieszkaniowe w całej Polsce. Członkini Rady Doradczej międzynarodowego stowarzyszenia City Space Architecture zrzeszającego badaczy i praktyków przestrzeni publicznej.