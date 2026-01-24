Nowa Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna

Kto wchodzi w skład nowej Komisji?

W skład MKUA wchodzą specjaliści z zakresu architektury oraz urbanistyki. Posiadają oni w tych dziedzinach zarówno doświadczenie teoretyczne, jak i praktyczne. W nowej Komisji zasiadają:

Małgorzata Mirecka – Przewodnicząca Komisji

Dr hab. inż. arch., architektka-urbanistka, związana na stałe z Wydziałem Architektury Politechniki Warszawskiej, łącząca naukę z praktyką. Członkini różnych zespołów eksperckich: Rady Naukowej Kampinoskiego Parku Narodowego, miejskich i gminnych Komisji Urbanistyczno-Architektonicznych, (Biała Podlaska, Leszno, Chynów, przewodnicząca GPKUA w Piasecznie). Jako członkini TUP uczestniczyła w pracach Zespołu ds. Planowania Zintegrowanego KPZK PAN – TUP, Rzeczoznawca Towarzystwa Urbanistów Polskich w zakresie planowania miejscowego, w latach 2015-2021 sekretarz Rady TUP, obecnie jej członkini. Członkini Mazowieckiej Okręgowej Izby Urbanistów od 2004 r. do czasu jej likwidacji.

Tomasz Dybicz

Specjalista w obszarze planowania transportu i mobilności miejskiej oraz adiunkt w Zakładzie Inżynierii Komunikacyjnej i Geodezji. Zajmuje się analizą funkcjonowania układów komunikacyjnych oraz oceną i przygotowaniem rozwiązań wspierających zrównoważony rozwój miast, w tym integracją transportu zbiorowego z ruchem pieszym i rowerowym oraz kształtowaniem dostępności przestrzennej. W swojej pracy łączy podejście inżynierskie z analizą danych (m.in. pomiary ruchu, dane przestrzenne/GIS) i oceną wariantów inwestycyjnych.

W ramach działalności eksperckiej uczestniczy w przygotowaniu opracowań i rekomendacji dla jednostek samorządu terytorialnego, koncentrując się na rozwiązaniach poprawiających bezpieczeństwo, efektywność i jakość przestrzeni publicznych

Maciej Kuryłowicz

Sędzia konkursowy w Kolegium Sędziów Konkursowych SARP. Członek Zarządu Oddziału Warszawskiego SARP w latach 2011-2015. W latach 1995-2000, w zespole projektowym arch. M. Budzyński, arch. M. Badowski jako współprojektant Budynku BUW na warszawskim Powiślu, Sądu Najwyższego na Placu Krasińskich w Warszawie, Budynku Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie (I Nagroda w konkursie SARP- projekt finalnie nie zrealizowany). Od 2000 roku własna praktyka architektoniczna. Laureat w konkursach architektonicznych polskich i międzynarodowych w tym nagród w konkursach SARP oraz nagrody za Najlepsze w Europie Śródmiejskie Centrum Handlowe – Alfa w Białymstoku. Promotor idei zrównoważonego rozwoju i działań na rzecz dobrostanu człowieka.

Daniel Piotrowski

Urbanista, prezes Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich. Ekspert w zakresie zrównoważonej urbanistyki, placemakingu oraz projektów wielofunkcyjnych. Współautor koncepcji urbanistycznych i masterplanów tworzonych w międzynarodowych zespołach projektowych na terenie krajów Unii Europejskiej. Współpracując z pracownią Macieja Mycielskiego, brał udział w projektowaniu nowych założeń urbanistycznych, oraz przestrzeni publicznych, w tym masterplanu Pola Mokotowskiego oraz koncepcji przekształceń placu Powstańców, placu Teatralnego i placu Bankowego. Główny projektant koncepcji urbanistycznej w ramach programu Port Polska (do 2024). Obecnie zawodowo zaangażowany w procesy transformacji terenów poprzemysłowych w Polsce oraz w regionie EMEA. Członek Zarządu Oddziału Warszawskiego TUP w latach 2022–2025, uczestnik zespołów eksperckich, m.in. MKUA i GKUA. Laureat konkursów architektoniczno-urbanistycznych (m. in. Wolne Tory w Poznaniu, Kraków Nowa Huta Przyszłości, Targówek Przemysłowy, Centrum Radzymina). Członek ULI oraz INTBAU. Absolwent Politechniki Warszawskiej

Diana Polkowska

Architektka i urbanistka, ukończyła Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej.

Od studiów związana z autorską pracownią dr hab. inż. arch. Krzysztofa Domaradzkiego, gdzie zdobywała doświadczenie w planowaniu i projektowaniu urbanistycznym, biorąc udział w konkursach i projektach przebudowy kluczowych ulic stolicy oraz przygotowując wiele analiz urbanistycznych i planów miejscowych. Od 2011 roku właściciel i projektant w Pracowni Projektowej dpp Design, gdzie łączy urbanistykę z projektowaniem architektury.

Jako uprawniony rzeczoznawca majątkowy specjalizowała się w opracowywaniu prognoz skutków finansowych uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i na tym polu prowadziła prace badawcze nad przestrzenią publiczną miast dużych w ramach studiów doktoranckich na Wydziale Architektury PW.

Członkini gminnych Komisji Urbanistyczno-Architektonicznych w Piasecznie i Otwocku oraz zespołu ekspertów Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Członkini organizacji zawodowych i stowarzyszeń: MOIU od 2009 r. do czasu jej likwidacji, MOIA, Stowarzyszenia PIU, Oddziału TUP w Warszawie i Oddziału Warszawskiego SARP.

Jolanta Przygońska

Architekt-urbanista. Prezes Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów, wiceprezes Zarządu Federacji Polskiej Urbanistyki, członek Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP – sędzia konkursowy SARP, członek Społecznej Rady Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przy Prezydencie m.st. Warszawy. Członek i przewodnicząca kilku Gminnych oraz Miejskich Komisji Urbanistyczno-Architektonicznych, a także Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Mazowieckiego. Członek Komisji Architektury XX wieku PKN Icomos. Członek Zespołu doradczego ds. opracowania Polityki Architektonicznej Państwa.

Robert Szumielewicz

Architekt i urbanista, od urodzenia związany z Warszawą.W latach 2014-2022 Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP a od 2022 roku wiceprezes Krajowej Rady Izby Architektów RP. W 2015 roku powołany przez Prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz do Rady Architektury i Przestrzeni Publicznej. Od kilku lat uczestniczy w pracach warszawskiej Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Przewodniczący Rady Sektorowej ds. Architektura i Urbanistyka utworzonej w 2025 roku przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Zasiadał w jury Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy w edycjach: II, III, V, VI, VII. W IV edycji był jednym z laureatów Grand Prix tej nagrody, a także zwycięzców w kategorii Najlepsza Przestrzeń Publiczna Warszawy oraz Nagrody Publiczności (w części Projekty obiektów pływających za Bulwary nad Wisłą – odcinek od mostu Śląsko-Dąbrowskiego do mostu Świętokrzyskiego).

Magdalena Wnęk

Architektka krajobrazu, absolwentka SGGW. Od 2017 r. jest wspólnikiem w pracowni architektury krajobrazu topoScape.

Jest współautorem wielu projektów w Warszawie m.in. rewaloryzacji Ogrodu Krasińskich, Parku na Kopcu Powstania Warszawskiego, Parku Żerańskiego, otoczenia nowej siedziby Orkiestry Sinfonia Varsovia. Od ponad 20 lat zajmuje się projektowaniem przestrzeni publicznych. W swojej pracy uwzględnienia specyfikę miejsca, uwarunkowań przyrodniczych i ekonomiczno-eksploatacyjnych, relacje społeczne pomiędzy użytkownikami, potrzeby zrównoważonego rozwoju oraz gospodarowanie wodami opadowymi.

Monika Wróbel

Dr. inż. arch., architektka, urbanistka i badaczka miejska działająca w obszarze przestrzeni publicznych. Wiceprezeska Fundacji Skwer Sportów Miejskich wspierającej rozwój przyjaznych, międzypokoleniowych przestrzeni miejskich rekreacji, oficjalnego partnera inicjatywy Nowego Europejskiego Bauhausu. Jako ekspertka wspiera Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy w projektach dotyczących rozwoju przestrzeni publicznych Stolicy. W latach 2010 – 2016 pełniła funkcję kierownika projektów w pracowni KAPS Architekci projektując zespoły mieszkaniowe w całej Polsce. Członkini Rady Doradczej międzynarodowego stowarzyszenia City Space Architecture zrzeszającego badaczy i praktyków przestrzeni publicznej.