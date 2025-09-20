Następca pasażu Simonsa. Apartamentowiec w Śródmieściu na finiszu

Villa Bogoria powstaje przy ulicy Długiej, w sąsiedztwie Ogrodu Krasińskich i Arsenału.
Villa Bogoria powstaje w wyjątkowej lokalizacji – w bezpośrednim sąsiedztwie Ogrodu Krasińskich i Arsenału. To miejsce nie jest przypadkowe – przed wojną stał tu słynny Gmach Pasażu Simonsa, którego zaokrąglony narożnik stał się inspiracją dla współczesnego projektu. Pracownia Juvenes-Projekt, odpowiedzialna za koncepcję, starała się odtworzyć ducha modernizmu i stylu art déco.
Inwestycja, realizowana przez spółkę Serenus, powiązaną z BBI Development, wyróżnia się niezwykle wysokim standardem. Na sześciu kondygnacjach znajdzie się zaledwie 35 apartamentów, których średni metraż przekracza 160 metrów kwadratowych. To propozycja dla najbogatszych i wymagających klientów, poszukujących przestronnych i luksusowych przestrzeni.
Charakterystyczny zaokrąglony gmach wielofunkcyjnego kompleksu handlowo-usługowego powstał w 1903 roku, wkrótce przy ulicy Nalewki wzniesiono w latach 1904-1906 jego drugą część. Oprócz lokali handlowych w Pasażu Simonsa znajdowały się również biura, m.in. przed wybudowaniem gmachu Sądów na Lesznie w starszym budynku miał siedzibę Sąd Grodzki. W kompleksie mieścił się także największy warszawski żydowski klub sportowy Makabi Warszawa.
Pasaż Simonsa został trafiony bombami już we wrześniu 1939 roku. Na skutek trafienia jego starsza część spłonęła. Na zdjęciu jego ostatnie chwile sprzed rozbiórki już w trakcie niemieckiej okupacji.
We wrześniu 1939 roku starsza część budynku została zniszczona na skutek niemieckich nalotów na Warszawę. Wkrótce też ją rozebrano. Nowsza dotrwała do Powstania Warszawskiego w trakcie którego pełniła rolę powstańczego punktu sanitarnego oraz schronu dla ludności cywilnej. 31 sierpnia 1944 roku wydarzyła się tragedia – po kilkukrotnych wcześniejszych bombardowaniach wskutek nalotu niemieckich stukasów – gmach runął, grzebiąc około 300 osób.
Po zakończeniu wojny część ciał ekshumowano, część terenu zajmowanego przez pasaż włączono do Ogrodu Krasińskich, a pozostała przez cały okres PRL i dwie dekady III RP była niezagospodarowana.
Apartamentowiec Villa Bogoria, który zapełnia powojenną architektoniczną pustkę, to nie tylko luksusowe mieszkania, ale także bogate zaplecze dla mieszkańców. W parterowej części znajdą się lokale handlowo-usługowe, a pod ziemią powstanie dwupoziomowy parking z 73 miejscami. Prawdziwą perłą inwestycji ma być jednak rozbudowana strefa wellness & SPA z basenem i jacuzzi, która zapewni przyszłym lokatorom najwyższy komfort życia.
Wizualizacja widoku na Villę Bogorię od strony ulicy Pasaż Simonsa
Na elewacji pojawiły się już pierwsze kamienne wykończenia, co jest sygnałem zbliżającego się końca prac. Ich zakończenie planowane jest na drugą połowę 2026 roku.
Czas pokaże, jak Villa Bogoria wpisze się w krajobraz tej części miasta i czy tchnie odrobinę życia w ten niegdyś bardzo ruchliwy fragment miasta.