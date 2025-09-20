Następca pasażu Simonsa. Apartamentowiec w Śródmieściu na finiszu

Prace nad ekskluzywnym apartamentowcem Villa Bogoria w Śródmieściu wkraczają w kluczowy etap. Budynek przy ulicy Długiej, który osiągnął swoją docelową wysokość, zaczyna nabierać ostatecznego kształtu. To zapowiedź rychłego zakończenia inwestycji.



Villa Bogoria powstaje w wyjątkowej lokalizacji – w bezpośrednim sąsiedztwie Ogrodu Krasińskich i Arsenału. To miejsce nie jest przypadkowe – przed wojną stał tu słynny Gmach Pasażu Simonsa, którego zaokrąglony narożnik stał się inspiracją dla współczesnego projektu. Pracownia Juvenes-Projekt, odpowiedzialna za koncepcję, starała się odtworzyć ducha modernizmu i stylu art déco.

Inwestycja, realizowana przez spółkę Serenus, powiązaną z BBI Development, wyróżnia się niezwykle wysokim standardem. Na sześciu kondygnacjach znajdzie się zaledwie 35 apartamentów, których średni metraż przekracza 160 metrów kwadratowych. To propozycja dla najbogatszych i wymagających klientów, poszukujących przestronnych i luksusowych przestrzeni.

Pasaż Simonsa – historia dramatycznego końca

Charakterystyczny zaokrąglony gmach wielofunkcyjnego kompleksu handlowo-usługowego powstał w 1903 roku, wkrótce przy ulicy Nalewki wzniesiono w latach 1904-1906 jego drugą część. Oprócz lokali handlowych w Pasażu Simonsa znajdowały się również biura, m.in. przed wybudowaniem gmachu Sądów na Lesznie w starszym budynku miał siedzibę Sąd Grodzki. W kompleksie mieścił się także największy warszawski żydowski klub sportowy Makabi Warszawa.