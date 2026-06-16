W Warszawie odbędzie się pierwsza edycja Warszawskich Targów Obronnych. Wydarzenie zorganizowane w ramach programu „Warszawa Chroni” połączy branżowych ekspertów z mieszkańcami.



Centrum EXPO XXI w Warszawie stanie się miejscem debiutu nowego wydarzenia na mapie stolicy. Warszawskie Targi Obronne to inicjatywa w całości poświęcona szeroko pojętemu bezpieczeństwu, nowoczesnym technologiom, obronności oraz strzelectwu. Przedsięwzięcie stanowi element miejskiego programu „Warszawa Chroni”, którego celem jest podnoszenie odporności metropolii na sytuacje kryzysowe oraz edukacja obywatelska.

Reklama Reklama

Organizatorzy zdecydowali się na podział wydarzenia na dwa dni o zupełnie odmiennym charakterze. Pozwala to na precyzyjne dotarcie zarówno do specjalistów z sektora zbrojeniowego, jak i do osób prywatnych szukających praktycznej wiedzy.

Pierwszy dzień wyłącznie dla branży

Targi rozpoczną się 19 czerwca. Ten dzień dedykowany jest profesjonalistom, przedsiębiorcom oraz ekspertom związanym z sektorem obronnym i strukturami bezpieczeństwa państwowego. Spotkania będą miały charakter zamknięty. Aby wziąć udział w panelach i prezentacjach zaplanowanych na 19 czerwca, wymagana jest wcześniejsza rejestracja branżowa. Dla wystawców to kluczowy moment na nawiązywanie kontaktów biznesowych oraz prezentację specjalistycznych rozwiązań technologicznych.

Sobota dniem otwartym dla mieszkańców

Szeroka publiczność i pasjonaci militariów będą mogli odwiedzić Centrum EXPO XXI drugiego dnia, czyli 20 czerwca. Sobotni program został ułożony z myślą o przeciętnych obywatelach, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu ochrony osobistej i zapoznać się z zapleczem technicznym polskich służb mundurowych.

Na terenie hal wystawienniczych pojawi się ponad 100 firm i instytucji. Odwiedzający zobaczą nowoczesny sprzęt i wyposażenie taktyczne. Oficjalną ekspozycję przygotowało Wojsko Polskie, a obok niej staną stoiska formacji podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. W stolicy zaprezentują się m.in.:

· Komenda Stołeczna Policji,

· Państwowa Straż Pożarna,

· Straż Graniczna,

· Służba Ochrony Państwa,

· Jednostka Wojskowa 2305 GROM.

Edukacja, warsztaty i panele dyskusyjne

Wydarzenie to nie tylko statyczna wystawa pojazdów i uzbrojenia. W sobotę uruchomione zostaną trzy sceny konferencyjne. Odbędą się na nich prelekcje oraz debaty eksperckie skupione wokół tematów obronności i strzelectwa.

Dla osób szukających praktycznych umiejętności przygotowano strefę bezpłatnych warsztatów. Instruktorzy będą uczyć podstaw samoobrony, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz właściwego reagowania w warunkach kryzysowych. Dodatkową atrakcją o charakterze bezpiecznego treningu strzeleckiego będzie strzelnica laserowa.

Karta Warszawiaka gwarancją darmowego wejścia

Miejski charakter imprezy wiąże się z udogodnieniami dla lokalnej społeczności. W sobotę, 20 czerwca, wybrane grupy mieszkańców mogą wejść na teren EXPO XXI bez ponoszenia kosztów. Darmowy wstęp przysługuje osobom posiadającym ważną Kartę Warszawiaka oraz pełnoletnim użytkownikom Karty Młodego Warszawiaka. Przepisy te obejmują również dzieci, pod warunkiem że towarzyszą one dorosłemu opiekunowi legitymującemu się wspomnianym dokumentem miejskim.

Procedura odbioru darmowej wejściówki została uproszczona. Uprawnione osoby nie muszą dokonywać wcześniejszej rejestracji przez internet. Bezpłatny bilet wydawany jest bezpośrednio w recepcji targów, w specjalnie oznaczonym punkcie „Karta Warszawiaka”, po weryfikacji statusu dokumentu.