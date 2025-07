Nadchodzi szósta edycja Rajdu Ochota-Pęcice, wydarzenia poświęconego upamiętnieniu Bitwy pod Pęcicami z 2 sierpnia 1944 roku. Inicjatywa stanowi cykliczną formę oddania hołdu uczestnikom Powstania Warszawskiego.



Rajd Ochota-Pęcice to cykliczne wydarzenie, które stanowi żywą lekcję historii, upamiętniającą tragiczną Bitwę pod Pęcicami z 2 sierpnia 1944 roku. Tego dnia oddziały IV Obwodu Armii Krajowej „Ochota”, dowodzone przez podpułkownika Mieczysława Sokołowskiego ps. „Grzymała”, wycofywały się z Ochoty, by w Lasach Chojnowskich przegrupować siły i zdobyć broń.

Niestety, w rejonie podwarszawskich Pęcic napotkały znacznie przeważające siły niemieckie, co doprowadziło do krwawego starcia, w którym zginęło ponad 90 powstańców. Ciała większości poległych spoczywają w pęcickim mauzoleum, miejscu pamięci, do którego co roku zmierzają uczestnicy rajdu. Głównym celem wydarzenia jest pielęgnowanie pamięci o Powstańcach Warszawskich oraz budowanie świadomości historycznej dotyczącej przebiegu walk na Ochocie i losów ich bohaterów

Rower, rolki, pieszo, kajakiem. Jak wziąć udział w rajdzie?

Rajd Ochota-Pęcice charakteryzuje się różnorodnością form pokonywania trasy, co umożliwia uczestnictwo osobom o różnych preferencjach i możliwościach fizycznych. Wszystkie wyznaczone trasy mają wspólny cel, którym jest dotarcie do mauzoleum w Pęcicach. Uczestnicy mogą zdecydować się na rajd pieszy, który często odbywa się z towarzyszeniem przewodnika historycznego, opowiadającego o wydarzeniach sprzed lat. Dostępny jest również rajd rowerowy, prowadzący po trasie najbardziej zbliżonej do historycznego przemarszu Powstańców, a także rajd dla zwolenników jazdy na rolkach. Dla miłośników sportów wodnych przewidziano rajd kajakowy wzdłuż rzeki Raszynki, choć należy pamiętać, że liczba miejsc w tej kategorii bywa zazwyczaj ograniczona. Osoby preferujące podróż pojazdami mogą wybrać rajd samochodowy, który wiedzie przez kluczowe historyczne punkty, lub wziąć udział w rajdzie motorowym samochodami zabytkowymi, co stanowi dodatkowy element wizualny wydarzenia.

Program uroczystości w Pęcicach

Po dotarciu do mauzoleum w Pęcicach, przewidziany jest wspólny posiłek, zazwyczaj w formie tradycyjnej grochówki. Na miejscu organizowana jest również gra terenowa, której zadania nawiązują do okresu Powstania Warszawskiego, angażując uczestników w aktywną naukę historii. Centralnym punktem wszystkich uroczystości jest apel, podczas którego składane są kwiaty, oddając hołd poległym. Program obejmuje także ognisko harcerskie oraz wzruszające spotkania z Powstańcami Warszawskimi, świadkami historii oraz ich rodzinami, a także z Sybirakami i byłymi więźniami niemieckich obozów koncentracyjnych, którzy dzielą się swoimi wspomnieniami z strasznych lat wojny i okupacji.

Organizacja i zapisy

Udział w Rajdzie Ochota-Pęcice wiąże się z symboliczną opłatą startową, która pokrywa część kosztów organizacji wydarzenia. Mowa o kwocie 10 złotych, płatnej gotówką w dniu startu. Każdy zarejestrowany uczestnik otrzymuje pakiet startowy. Proces zapisów na rajd odbywa się online, a wszelkie informacje dotyczące terminów rejestracji oraz szczegółów organizacyjnych są publikowane na oficjalnej stronie internetowej organizatorów wydarzenia.