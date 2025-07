Warszawskie cmentarze komunalne padają ofiarą wycinki drzew. Jak wynika z miejskich dokumentów, dysproporcja między liczbą wycinanych a nowo nasadzanych drzew staje się niepokojąca. To budzi pytania o przyszły charakter miejsc pamięci.



„Coraz częściej zdarza się, że liczba drzew zmniejsza się, są wycinane, a na ich miejsce planowane są kolejne asfaltowe alejki" – alarmuje Karolina Zioło-Pużuk, warszawska radna. W interpelacji do władz miasta podkreśliła również, że „nowe nasadzenia, po wycięciu zdrowego drzewa, nie są rozwiązaniami, gdyż należy czekać pokolenia, aby drzewo to pełniło swoje funkcje”.

Alarmujące dane o wycince drzew na warszawskich cmentarzach

Cmentarz Komunalny Wojskowy, Cmentarz Komunalny Północny i Cmentarz Komunalny Południowy, zajmują w stolicy łączną powierzchnię 221,5 hektara. Według danych przedstawionych przez miasto, na ich terenie rośnie około 26 030 drzew. Jednakże, statystyki dotyczące wycinek i nasadzeń w ostatnich latach budzą poważne obawy. W latach 2023-2024 na warszawskich cmentarzach komunalnych usunięto łącznie 443 drzewa (209 sztuk w 2023 roku i 234 sztuki w 2024 roku). W tym samym okresie nasadzono zaledwie 45 nowych drzew. Oznacza to, że na każde nowo posadzone drzewo przypadało niemal dziesięć usuniętych.

Procedury wycinek i perspektywa miasta

Miasto podkreśla, że co roku przeprowadzane są przeglądy całego drzewostanu na cmentarzach. Odbywają się one w ramach analiz dendrologicznych. Do wycięcia wskazywane są wyłącznie drzewa, które są w złym stanie, obumarłe, stwarzające realne zagrożenie dla osób przebywających na terenie cmentarzy lub niszczące mienie. Decyzje administracyjne, zezwalające na usunięcie drzewa, wydawane są po kontroli i wizji lokalnej przeprowadzonej przez pracowników właściwego organu.