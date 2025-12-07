„Szklany Zamek Żeromskiego”. Multimedialny pokaz na fasadzie

Multimedialny pokaz na fasadzie Zamku Królewskiego od strony Wisły będzie można oglądać od 12 do 14 grudnia w godz. 17.00–22.00. Film będzie odtwarzany co 5 minut.



Przez trzy grudniowe wieczory będzie można oglądać projekcję na fasadzie wschodniej Zamku Królewskiego (od strony Wisły). Widowisko zwieńczy rok Stefana Żeromskiego, jednego z najważniejszych polskich pisarzy, a pod koniec życia – mieszkańca Zamku Królewskiego. W Ogrodach Zamkowych pojawi się niezwykły pokaz światła i obrazu wzmocniony specjalnie skomponowaną muzyką.

Pokaz „Szklany Zamek Żeromskiego”

Animacja dopasowana jest do architektury budowli i twórczo wykorzystuje jej elementy. Punkt wyjścia to słynne „okno Żeromskiego” – fragment fasady, który jako jedyny przetrwał wysadzenie Zamku Królewskiego przez Niemców jesienią 1944 roku. To właśnie za tym oknem znajdowało się mieszkanie pisarza, przyznane mu honorowo przez prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.

Twórcy animacji umiejętnie grają światłem, cieniem i rytmem. Przywołują sylwetki postaci rodem z powieści Żeromskiego i motywy związane z samą pracą twórczą. Splatają losy pisarza z Zamkiem i w mocny, choć metaforyczny sposób nawiązują do zniszczenia budowli w czasie wojny.

Puentą pokazu jest jednak akcent nadziei – niezwykle plastyczne odwołanie do idei odbudowy Zamku, stolicy i kraju, a zarazem wizji szklanych domów. Ten motyw z Przedwiośnia to ponadczasowy symbol marzenia o społeczeństwie opartym na równości, sprawiedliwości i powszechnym dobrobycie.