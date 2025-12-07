4.3°C
Życie Warszawy

„Szklany Zamek Żeromskiego”. Multimedialny pokaz na fasadzie

Publikacja: 07.12.2025 15:24

Animacja dopasowana jest do architektury budowli i twórczo wykorzystuje jej elementy

Animacja dopasowana jest do architektury budowli i twórczo wykorzystuje jej elementy

Foto: Zamek Królewski w Warszawie

rbi
Multimedialny pokaz na fasadzie Zamku Królewskiego od strony Wisły będzie można oglądać od 12 do 14 grudnia w godz. 17.00–22.00. Film będzie odtwarzany co 5 minut.

Przez trzy grudniowe wieczory będzie można oglądać projekcję na fasadzie wschodniej Zamku Królewskiego (od strony Wisły). Widowisko zwieńczy rok Stefana Żeromskiego, jednego z najważniejszych polskich pisarzy, a pod koniec życia – mieszkańca Zamku Królewskiego. W Ogrodach Zamkowych pojawi się niezwykły pokaz światła i obrazu wzmocniony specjalnie skomponowaną muzyką.

Pokaz „Szklany Zamek Żeromskiego”

Animacja dopasowana jest do architektury budowli i twórczo wykorzystuje jej elementy. Punkt wyjścia to słynne „okno Żeromskiego” – fragment fasady, który jako jedyny przetrwał wysadzenie Zamku Królewskiego przez Niemców jesienią 1944 roku. To właśnie za tym oknem znajdowało się mieszkanie pisarza, przyznane mu honorowo przez prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.

Twórcy animacji umiejętnie grają światłem, cieniem i rytmem. Przywołują sylwetki postaci rodem z powieści Żeromskiego i motywy związane z samą pracą twórczą. Splatają losy pisarza z Zamkiem i w mocny, choć metaforyczny sposób nawiązują do zniszczenia budowli w czasie wojny.

Puentą pokazu jest jednak akcent nadziei – niezwykle plastyczne odwołanie do idei odbudowy Zamku, stolicy i kraju, a zarazem wizji szklanych domów. Ten motyw z Przedwiośnia to ponadczasowy symbol marzenia o społeczeństwie opartym na równości, sprawiedliwości i powszechnym dobrobycie.

Stefan Żeromski na Zamku Królewskim

W 1924 roku Stefan Żeromski zamieszkał w południowym skrzydle Zamku Królewskiego. Decyzja prezydenta Stanisława Wojciechowskiego była wyrazem uznania dla zasług pisarza, ale także odpowiedzią na pogarszający się stan zdrowia twórcy. Wcześniej Żeromski mieszkał między innymi przy ulicy Wspólnej, gdzie wilgoć i chłód niszczyły jego zdrowie. Sam pisarz wspominał w liście do Konrada Czarnockiego: „Przeniosłem się ze wsi do Warszawy. Mieszkam teraz w Zamku, gdyż tu dostałem mieszkanie. W tamtym na Wspólnej niepodobna było egzystować, toteż tam stale chorowałem”.

Do Zamku Żeromski wprowadził się ze swoją partnerką, Anną Zawadzką, oraz ich córką Moniką. Mieszkanie składało się z trzech pokoi. W gabinecie Żeromski pisał codziennie od 9.00 do 15.00, po czym czytał teksty Annie i nanosił poprawki zgodnie z jej uwagami. Pokój stołowy tętnił życiem – Monika uczyła się, a pisarza odwiedzali goście. Najmniejszy pokoik w wieży był sypialnią obu pań Żeromskich. Zamkowy rozdział życia pisarza trwał tylko osiem miesięcy. Mimo krótkiego czasu mieszkanie w sercu Warszawy stało się dla Żeromskiego miejscem spokoju i twórczej pracy.

Źródło: zyciewarszawy.pl

